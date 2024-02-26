ريال مدريد يضيف صفقة جديدة لفريق الأحلام

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن وصول نادي ريال مدريد لاتفاق شفهي مع الكندي ألفونسو ديفيز، نجم ريال مدريد، ليصبح لاعبًا للفريق الملكي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد الظهير الأيسر الكندي بنهاية الموسم المقبل.

ويسعى ريال مدريد لإبرام صفقات قوية تدعم "فريق الأحلام" الذي يسعى فلورنتينو بيزي، رئيس ريال مدريد، لإنشائه، في ظل تأكيدات عن التوصل أيضًا لاتفاق رسمي مع الفرنسي كيليان مبابي، للانضمام للميرنغي، الميركاتو الصيفي المقبل.

فيما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية صحة المفاوضات، قائلة في تقرير لها، اليوم الإثنين: "ريال مدريد يستعد للتفاوض مع بايرن ميونخ من أجل ضم ديفيز".