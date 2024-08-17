وجّه إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي، رسالة حماسية لجماهير ناديه قبل ملاقاة الهلال، مساء اليوم السبت، في نهائي السوبر السعودي، الذي يقام على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وكان فريق الهلال قد تأهل للنهائي بعد فوزه على نظيره الأهلي بركلات الترجيح 1/4 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، في الدور نصف النهائي، بينما تغلّب النصر على التعاون بهدفين.

ويشارك الهلال في السوبر السعودي بصفته حامل لقبي الدوري والكأس، بينما يشارك النصر بفضل وصافة بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي.

وقال المهيدب عبر حسابه على منصة "إكس": جمهور الشمس، نجوم النصر محتاجين حضوركم ودعمكم وتحفيزكم طوال دقائق المباراة".

ويدخل الهلال المباراة النهائية للدفاع عن لقبه الذي حقّقه في الموسم الماضي، حينما انتصر على الاتحاد في نهائي البطولة، في الوقت الذي يأمل فيه "العالمي" تكرار ذكريات نهائي نسخة 2021، حينما انتصر على غريمه التقليدي الهلال في نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، وتُوج باللقب.

يعتبر الهلال الفريق الأكثر تحقيقاً للقب المسابقة بواقع 4 مرات، يليه منافسه النصر بمرتين.