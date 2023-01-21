اتهام تشيلسي باستخدام عقود طويلة الأمد للتحايل على اللعب المالي النظيف
أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أنه تم اتهام تشيلسي باستخدام عقود طويلة الأجل للتحايل على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يُسمح للأندية فقط بمنح اللاعبين عقودًا تصل إلى 5 سنوات، لكن تشيلسي تعاقد مع اللاعبين في صفقات أطول بكثير هذا الموسم.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن النادي اللندني تعاقد مع الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك لمدة 8 سنوات ونصف العام والمدافع الفرنسي بينوا بادياشيل لـ6 أعوام ونصف هذا الشهر، بعد وصول ويسلي فوفانا ومارك كوكوريلا في صفقات مدتها 7 و 6 سنوات على التوالي في الصيف الماضي.
وأضافت الصحيفة أن تشيلسي تحايل على قيود الفيفا من خلال تسجيل السنوات الإضافية في عقد كل لاعب كخيار تمديد من قبل النادي، لكن بعض منافسيهم في الدوري الإنجليزي الممتاز مقتنعون بأن هذه حيلة في الحقيقة للتحايل حول قواعد اللعب المالي النظيف.
وبالتالي، فإن صفقة مودريك البالغ سعرها 88 مليون جنيه إسترليني ستكلف تشيلسي 10 ملايين جنيه إسترليني فقط سنويًا عندما يقدم النادي حساباته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يتعلق باللعب المالي النظيف في نهاية الموسم.
وأصبح الجناح الأوكراني مودريك البالغ من العمر 22 عامًا خامس صفقة يبرمها تشيلسي في فترة الانتقالات الحالية، في يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد انتقاله من شاختار دونيتسك إلى الفريق الواقع غرب لندن يوم الأحد الماضي.
ويكافح تشيلسي من أجل الوصول إلى مستواه المعهود بعد الفوز في مباراتين من آخر 10 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأنفق النادي اللندني أكثر من أي نادٍ آخر في أوروبا خلال فترتي الانتقال الأخيرتين، مما يجعل مركزه العاشر في الدوري محبطًا للآمال بالنسبة لجماهيره.