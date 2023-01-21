اتهام تشيلسي باستخدام عقود طويلة الأمد للتحايل على اللعب المالي النظيف

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أنه تم اتهام تشيلسي باستخدام عقود طويلة الأجل للتحايل على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يُسمح للأندية فقط بمنح اللاعبين عقودًا تصل إلى 5 سنوات، لكن تشيلسي تعاقد مع اللاعبين في صفقات أطول بكثير هذا الموسم.