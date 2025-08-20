"عيب ولا يصح".. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة نارية لجمهور الزمالك (فيديو)

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، رسالة حاسمة لجماهير الزمالك، بشأن قيامهم مؤخرا بتوجيه السباب إلى أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأحمر، في المدرجات خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في افتتاح مباريات الدوري المحلي.

وشن جمهور الزمالك هجوما حادا على زيزو وعائلته، وقام اللاعب بدوره بتقديم بلاغ للنائب العام المصري ضد إدارة الزمالك بداعي تحريضهم الجمهور ضده.

وقامت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري بتغريم إدارة الزمالك بـ100 ألف جنيه مصري بسبب ما بدر من جمهوره.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "ما حدث مع زيزو عيب ولا يصح ويجب تحوير ما حدث ونقول إن الجمهور كان يهتف باسم زوجته؛ لأنه يحبها أو أنها زملكاوية، كلنا لنا عائلات ولا نقبل ما حدث، كما أن زيزو لم يخطئ في الزمالك، بل لعب 6 سنوات بقميصه ولم يخرج بأي تصريح ضد النادي، ولكن جاء له خيار آخر بالرحيل والانتقال لناد آخر، فهذا أمر ليس به مشكلة، نحن لا نعادي الجمهور سواء كنا لاعبين أو جهازا إداريا".

من جانبه، رد جمال عبد الحميد، نجم الأهلي والزمالك السابق، على عبد الحفيظ، قائلا: "جمهور الزمالك لم يقم بسب زوجة زيزو، أو الخوض في عرضها كما ردد البعض، مع اعتراضي أيضا بذكر اسمها بين أسماء الجماهير".

وكان جمال عبد الحميد من أشد المدافعين عن جمهور الزمالك، قائلا إن الجمهور لم يقم بتوجيه السباب لزوجة زيزو كما ردد البعض، بل إنهم هتفوا باسمها لوجود تصريح سابق لها بأنها عاشقة لنادي الزمالك ولن تشجع غيره، وهو التصريح الذي تسبب في انتقادات كبيرة له.

وانطلقت الجولة الثالثة من الدوري المصري أمس الثلاثاء، وتنتهي يوم 21 من الشهر ذاته.

ولم يلعب الأهلي في الجولة الثالثة بسبب دوره في الحصول على راحة بسبب إقامة الدوري بـ21 فريقا، وسيواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت، مساء الخميس.