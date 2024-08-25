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أتلتيكو مدريد يقهر جيرونا بثلاثية في الدوري الإسباني (فيديو) | إرم نيوز

رياضة

أتلتيكو مدريد يقهر جيرونا بثلاثية في الدوري الإسباني (فيديو)

أتلتيكو مدريد يقهر جيرونا بثلاثية في الدوري الإسباني (فيديو)
مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا في الدوري الإسبانيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2024، 9:45 م

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا عريضًا على حساب جيرونا بثلاثية دون رد مساء الأحد في الجولة الثانية للدوري الإسباني.

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف في الدقيقة 39 من عمر اللقاء عن طريق أنطوان غريزمان.

وأحرز ماركوس يورنتي الهدف الثاني لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وسجل كوكي الهدف الثالث في الدقيقة 90 لصالح الروخي بلانكوس قبل نهاية المباراة.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الأول بالليغا بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بعدما تعادل في الجولة الأولى مع فياريال بنتيجة 1-1.

وتلقى جيرونا الهزيمة الأولى بعد تعادله في الجولة الأولى، وتوقف رصيده عند نقطة واحدة.

ويتصدر سيلتا فيغو ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن برشلونة بعد حصد انتصارين في أول جولتين.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن ريال مدريد وفياريال وليغانيس وأوساسونا ورايو فايكانو.

وتنطلق الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني مساء الاثنين بمواجهة فياريال ضد سيلتا فيغو، بينما يحل برشلونة ضيفًا مساء الثلاثاء على رايو فايكانو كما يلعب ريال مايوركا ضد إشبيلية.

ويخرج ريال مدريد مساء الخميس المقبل لمواجهة لاس بالماس في الجولة الثالثة.

أتلتيكو مدريدالدوري الإسبانيجيرونا

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