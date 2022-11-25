الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: الحكومة السعودية ستدعم أي محاولة لشراء مانشستر يونايتد وليفربول

قال وزير الرياضة السعودي إن حكومة بلاده ستدعم أي مساعي للقطاع الخاص المحلي لشراء ناديي مانشستر يونايتد وليفربول وهما الثنائي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدرس ملاك مانشستر يونايتد، وهم عائلة جليزر، بيع النادي لأنهم يفكرون في "بدائل إستراتيجية".

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إنه الدوري الأكثر مشاهدة في السعودية والمنطقة، ولديك الكثير من المشجعين للدوري الممتاز".

وأضاف: "سندعم بالتأكيد إن تقدم القطاع الخاص (السعودي بعرض)، لأننا نعلم أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الرياضة داخل المملكة".

وتابع: "ولكن إذا كان هناك مستثمر على استعداد للقيام بذلك وتزايدت الطلبات، فلمَ لا؟".

وتعود ملكية نيوكاسل يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لسعوديين بعد الاستحواذ عليه في أكتوبر تشرين الأول 2021 من قبل كونسورتيوم يضم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.