ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على ساسولو (فيديو)

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف مساء الأحد في الجولة الرابعة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم فيديريكو ديماركو في الدقيقة 14 لمصلحة إنتر ميلان، فيما أحرز طارق موهارموفيتش بالخطأ في مرمى فريقه ساسولو في الدقيقة 81.

وأحرز المغربي وليد شديرة هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 84 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب إنتر ميلان.

وفاز كومو على حساب مضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، كما حقق أتالانتا فوزاً مثيراً أمام تورينو بثلاثة أهداف دون رد.

وتعادل كريمونينزي مع بارما دون أهداف، كما فاز روما على لاتسيو بهدف دون رد.. وتختتم الجولة الاثنين بلقاء نابولي ضد بيزا.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن:

1. يوفنتوس (10 نقاط)

2. ميلان (9 نقاط)

3. نابولي (9 نقاط)

4. روما (9 نقاط)

5. أتالانتا (8 نقاط)

6. كريمونينزي (8 نقاط)

7. كالياري (7 نقاط)

8. كومو (7 نقاط)

9. أودينيزي (7 نقاط)

10. إنتر ميلان (6 نقاط)

11. بولونيا (6 نقاط)

12. تورينو (4 نقاط)

13. لاتسيو (3 نقاط)

14. ساسولو (3 نقاط)

15. فيرونا (3 نقاط)

16. جنوى (نقطتان)

17. فيورنتينا (نقطتان)

18. بارما (نقطتان)

19. بيزا (نقطة واحدة)

20. ليتشي (نقطة واحدة)