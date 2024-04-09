"كارثة كادت تكلفه كثيرا".. العقوبة المتوقعة على رونالدو بعد طرده أمام الهلال

عقوبة رونالدو

وحسب برنامج "الدوري مع وليد" فإن عقوبة رونالدو هي الإيقاف مباراة واحدة في مسابقة الدوري سوف تكون أمام فريق الفيحاء، إلا إذا تدخلت لجنة الانضباط.

ووفقا لسمير محمود عثمان المحلل التحكيمي للبرنامج، فإن لجنة الانضباط يجب أن تتدخل وتقر عقوبة إضافية على رونالدو، بعدما أمسك الكرة وحاول قذفها في ظهر الحكم محمد الهويش، بخلاف الإشارات التي استمر في عملها طوال خروجه من الملعب تجاه نفق غرفة خلع الملابس.

وأظهرت بعض اللقطات أن رونالدو كاد يضرب الحكم بالفعل لكنه تراجع في الثانية الأخيرة، وهو أمر إن حدث كان يمكن أن يكلفه الإيقاف لفترة كبيرة جدا.