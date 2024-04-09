"كارثة كادت تكلفه كثيرا".. العقوبة المتوقعة على رونالدو بعد طرده أمام الهلال
خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطرودا من مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي أقيمت في أبو ظبي.
وفي نهاية المباراة تهور رونالدو واعتدى على علي البليهي ليخرج له الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء.
والتحق الهلال بنادي الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه على النصر بهدفين لهدف.
وسبق الاتحاد الهلال إلى المباراة النهائية بفوزه على الوحدة بهدفين لهدف واحد.
وستقام المباراة النهائية يوم 11 أبريل الجاري.
ونجح سالم الدوسري في الدقيقة 61 والبرازيلي مالكوم في الدقيقة 72 في تسجيل هدفين قادا بهما الهلال للفوز والتأهل للدور النهائي للسوبر، فضلا عن مواصلة سلسلة انتصارات الفريق محليا، فيما سجل السنغالي ماني هدف إنقاذ ماء الوجه للنصر.
عقوبة رونالدو
وحسب برنامج "الدوري مع وليد" فإن عقوبة رونالدو هي الإيقاف مباراة واحدة في مسابقة الدوري سوف تكون أمام فريق الفيحاء، إلا إذا تدخلت لجنة الانضباط.
ووفقا لسمير محمود عثمان المحلل التحكيمي للبرنامج، فإن لجنة الانضباط يجب أن تتدخل وتقر عقوبة إضافية على رونالدو، بعدما أمسك الكرة وحاول قذفها في ظهر الحكم محمد الهويش، بخلاف الإشارات التي استمر في عملها طوال خروجه من الملعب تجاه نفق غرفة خلع الملابس.
وأظهرت بعض اللقطات أن رونالدو كاد يضرب الحكم بالفعل لكنه تراجع في الثانية الأخيرة، وهو أمر إن حدث كان يمكن أن يكلفه الإيقاف لفترة كبيرة جدا.