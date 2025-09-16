ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

رد "مبطن" على لقاء ياسين منصور..  أول ظهور للخطيب منذ اعتذاره عن رئاسة الأهلي
محمود الخطيب رئيس الأهلي المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
ظهر محمود الخطيب، رئيس  الأهلي المصري، لأول مرة منذ بيان الاعتذار عن مهام منصبه كرئيس للقلعة الحمراء.

وأصدر الخطيب بياناً مطولاً أعلن خلاله الحصول على قسط من الراحة بسبب متاعب صحية يعانيها، كما أكد عدم خوض انتخابات الأهلي القادمة على مقعد الرئاسة.

 وقطع الخطيب إجازته في الساعات الماضية بعدما تواجد في مقر النادي الأهلي لعقد اجتماع مع لجنة التخطيط لمناقشة ملف المدير الفني الجديد.

ونشر محمد كامل، رئيس الشركة المسؤولة عن إنشاء مشروع ستاد الأهلي، على حسابه الرسمي بموقع إكس صورة تجمعه مع محمود الخطيب، اليوم الثلاثاء.

محمد كامل ينشر صورته مع محمود الخطيب

وقال كامل: "الكابتن محمود الخطيب منورنا في القلعة الحمراء.. يوم كامل في الأهلي".

وجاءت تغريدة كامل كرسالة مبطنة للرد على أنباء اجتماع محمود الخطيب مع رجل الأعمال ياسين منصور اليوم الثلاثاء في مكتب الأخير.

 وأشارت تقارير صحفية إلى أن الخطيب ذهب إلى مكتب ياسين منصور لعقد اجتماع مطول معه، في تطور مفاجئ في ظل رغبة الأخير في خوض انتخابات الأهلي القادمة على مقعد الرئاسة.

ويرأس محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي منذ انتخابه يوم 1 ديسمبر 2017 ثم إعادة انتخابه عام 2021.

 وشغل ياسين منصور من قبل رئاسة شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، قبل استقالته بعد فترة قصيرة.

