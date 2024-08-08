كشف مصدر حقيقة ما تردد عن مطالبة جماهير الأهلي الموجودة في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية بطرد محمود عبدالمنعم "كهربا"، بعد مشاكله الأخيرة داخل جدران الفريق.

وزعمت تقارير صحفية أن جماهير الأهلي هاجمت محمود كهربا بشدة، قبل انطلاق مباراة سموحة في الدوري المصري الممتاز.

وهتفت الجماهير المتواجدة في الملعب قائلة: "غور بقى يا عم خلي عندك دم"، ما دفع وسائل إعلام مصرية إلى الإشارة إلى أن الهتاف كان ضد كهربا.

لكن بعض المؤثرين على مواقع التواصل نفوا أن يكون اللاعب هو المقصود بهذا الهتاف، وأن الجماهير كانت تهتف ضد أحد المسؤولين في الرياضة المصرية بعد خسارة المنتخب الأولمبي المصري أمام المغرب 0/6.

وانتهت علاقة كهربا بالنادي بشكل كبير؛ بسبب الأزمات التي دخلها أخيرا مع الجهاز الفني للفريق، وتغيبه عن التدريبات الفترة الماضية بداعي الإصابة.

أزمة كهربا مع مدربه مارسيل كولر تعود إلى حالة الغضب التي تنتاب اللاعب لعدم الدفع به أساسيا في المباريات.

وشهدت الفترة الأخيرة استبعاد كهربا من حسابات الجهاز الفني، بعد تألق الفلسطيني وسام أبو علي، إذ بات اللاعب على رأس هدافي الدوري المصري.

أخبار ذات علاقة رسالة نارية من كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي المصري (صورة)

ولعب كهربا، البالغ 30 عامًا، خلال الموسم الحالي 34 مباراة مع الأهلي، واستطاع أن يسجل 12 هدفًا وصنع 6، لكنه شارك في 26 دقيقة فقط خلال 11 مباراة أقيمت خلال الفترة الأخيرة ببطولة الدوري.

ويلعب الأهلي أمام سموحة، مساء اليوم الخميس، في الدوري، ويحتاج الفريق الأحمر للتعادل فيها من أجل التتويج ببطولة الدوري رسمياً.