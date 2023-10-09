دون الكشف عن مدة غيابه.. برشلونة يعلن إصابة لامين يامال

وأصبح لامين يامال أصغر لاعب يسجل أهدافا في الدوري الإسباني وهو في سن 16 عاما و87 يوما بعد أن سدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة في مرمى غرناطة أمس الأحد.

وتحول لامين يامال رغم صغر سنه، لعنصر أساسي في برشلونة الموسم الحالي وشارك في 11 مباراة في مختلف المسابقات.

ويحتل برشلونة المركز الثالث وله 21 نقطة ويتأخر بنقطة عن جيرونا ثاني الترتيب وثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.