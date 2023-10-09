دون الكشف عن مدة غيابه.. برشلونة يعلن إصابة لامين يامال
أعلن نادي برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين إصابة اللاعب الواعد لامين يامال وغيابه لفترة مع تقييم حالته من قبل أطباء المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024.
وقال برشلونة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب الفريق الأول لامين يامال تعرضه لإصابة عضلية أعلى الفخذ الأيسر".
وأضاف: "سينضم للمنتخب الإسباني وسيتم تقييم حالته من قبل الطاقم الطبي للاتحاد الإسباني أيضا".
ولم يعلن الفريق الكتالوني مدة غياب يامال المنضم لتشكيلة إسبانيا لمواجهة اسكتلندا يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول قبل ثلاثة أيام من اللعب خارج ملعبها أمام النرويج.
وأصبح لامين يامال أصغر لاعب يسجل أهدافا في الدوري الإسباني وهو في سن 16 عاما و87 يوما بعد أن سدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة في مرمى غرناطة أمس الأحد.
وتحول لامين يامال رغم صغر سنه، لعنصر أساسي في برشلونة الموسم الحالي وشارك في 11 مباراة في مختلف المسابقات.
ويحتل برشلونة المركز الثالث وله 21 نقطة ويتأخر بنقطة عن جيرونا ثاني الترتيب وثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.