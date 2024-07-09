منتخب مصر الأولمبي يصدم بيراميدز قبل لقاء الأهلي

تلقى نادي بيراميدز صدمة قبل لقاء الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل والمؤجل من الجولة الرابعة عشر للدوري المصري.

وطلب بيراميدز خروج لاعبه إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر الأولمبي لخوض لقاء الأهلي على أن يسافر إلى فرنسا بعد المباراة لخوض معسكر الإعداد لأولمبياد باريس.

ورفض الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مغادرة إبراهيم عادل لاعب بيراميدز المعسكر قبل الإعداد لخوض أولمبياد باريس.

وقال بيان صادر عن الاتحاد المصري:" تلقينا طلب من نادي بيراميدز للاستعانه بلاعبه إبراهيم عادل فى مباراة الأهلي فى الدوري المصري.

وأضاف:" بمراجعة الجهاز الفني والطبي للمنتخب الاولمبي افادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الابقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية وفي سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادى للاطمئنان على لاعبه".

وأكد البيان أن اللاعب يستمر مع باقي زملاءه بالمعسكر استعدادا للسفر لمدينة بوردو الفرنسية لتأديه المباريات الودية مع العراق و اوكرانيا استعدادا لانطلاق اولمبياد باريس.