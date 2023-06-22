تقرير: ميسي نصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

كشف موقع "ديفنسا سنترال" أن النجم الأرجنتيني نصح زميله السابق، الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب الموقع فإن ميسي قال لمبابي قبل أن يرحل الأرجنتيني عن باريس سان جيرمان: "أفضّل أن تذهب إلى برشلونة، لكن إذا كنت تريد الذهاب إلى ريال مدريد، فافعل ذلك، فأنت تستحق مشروعًا حقيقيًا ناجحًا".

وبحسب "ديفنسا سنترال" فإن هذا الحديث كان آخر ما قاله ميسي لمبابي قبل مغادرة باريس سان جيرمان حيث انضم لإنتر ميامي الأمريكي.

وأكد الموقع أن زملاء مبابي وبالتحديد أشرف حكيمي وسيرجيو راموس، لاعبي ريال مدريد سابقا، نصحوا بالانضمام إلى الميرنغي.