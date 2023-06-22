تقرير: ميسي نصح مبابي بالانتقال لريال مدريد
كشف موقع "ديفنسا سنترال" أن النجم الأرجنتيني نصح زميله السابق، الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال مدريد.
وبحسب الموقع فإن ميسي قال لمبابي قبل أن يرحل الأرجنتيني عن باريس سان جيرمان: "أفضّل أن تذهب إلى برشلونة، لكن إذا كنت تريد الذهاب إلى ريال مدريد، فافعل ذلك، فأنت تستحق مشروعًا حقيقيًا ناجحًا".
وبحسب "ديفنسا سنترال" فإن هذا الحديث كان آخر ما قاله ميسي لمبابي قبل مغادرة باريس سان جيرمان حيث انضم لإنتر ميامي الأمريكي.
وأكد الموقع أن زملاء مبابي وبالتحديد أشرف حكيمي وسيرجيو راموس، لاعبي ريال مدريد سابقا، نصحوا بالانضمام إلى الميرنغي.
وكان مبابي البالغ من العمر 24 عاما قريبا من الانضمام لريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022.
لكن إدارة النادي الفرنسي نجحت في إقناع مبابي بتجديد عقده لمدة عامين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث حتى يونيو 2025.
لكن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد ما يعني رحيله بداية الموسم المقبل.
وأعلن مبابي أنه يريد البقاء مع الفريق الموسم المقبل، لكن إدارة باريس سان جيرمان قد تقرر بيعه هذا الصيف للحصول على عائد مالي، وتجنب رحيله دون أي مقابل بعد عام واحد.
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ألمحت إلى أن مسؤولي ريال مدريد ربما يحتفظون بالقميص رقم "9" هذا الموسم، حيث لن يقوم أحد بارتدائه بانتظار حسم صفقة مبابي.
وقالت الصحيفة: "لم يسبق في تاريخ ريال مدريد أن مر موسم دون لاعب يحمل الرقم 9".
وأضافت: "من المحتمل أن يبقى القميص رقم (9) في الخزانة حتى يصل كيليان مبابي في غضون عام".
وتابعت الصحيفة: "إذا لم يذهب ريال مدريد من أجل مبابي والتفاوض مع باريس سان جيرمان، فمن المحتمل أن يبقى الرقم 9 دون أن يرتديه أي لاعب هذا الموسم، حتى يصل كيليان العام المقبل".