بعد غلق سوق الانتقالات.. النصر يستخدم الورقة السحرية لضم أهم صفقاته

شهدت الساعات الماضية خروج تقارير صحفية تتحدث عن وجود رغبة من نادي النصر السعودي في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي أدريان رابيو، نجم باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي السعودي قد قدم عرضًا قيمته 20 مليون يورو، من أجل ضم اللاعب لصفوفه.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة من المنتظر أن تتم خلال ساعات قليلة، حال نجح النصر في إقناع اللاعب الذي لا يملك عروضًا عديدة في الوقت الحالي.

كيف يتم النصر صفقة بعد غلق سوق الانتقالات؟

صحيح أن سوق الانتقالات السعودية قد انتهت بحلول أول ساعات الثالث من شهر سبتمبر الجاري، لكن هذا لا يعني أن الأندية ستتوقف عن القيام بصفقات.

فبحسب ما تسمح القوانين التنظيمية للانتقالات يحق لأي فريق أن يضم أي لاعب حر دون التقيد بالمواعيد الاعتيادية في "الميركاتو".

وهذا يعني أن النصر يحق له التعاقد مع رابيو دون أدنى مشكلة، وليس لاعب الوسط الفرنسي فقط، ولكن أي لاعب حر في الوقت الراهن وغير مرتبط بعقد مع فريق آخر.

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لماذا رابيو هو الصفقة التي تنقص النصر؟

استطاع النصر أن يقوم بعدة صفقات جيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ مما أخذ الفريق نحو تطوير واضح في شكله النهائي.

معظم تلك الصفقات جاءت في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، لكن لا بأس، فأن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي على الإطلاق.

ضم النصر سالم النجدي، ودعم من خلاله مركز الظهير الأيسر، ثم ويسلي ودعم به مركز الظهير الأيمن، وبينتو في حراسة المرمى وأنجيلو في الجناح الأيمن، وأخيرًا محمد سيماكان في قلب الدفاع.

وكانت الصفقة التي تنقص الفريق، والتي تسببت في صداع له منذ الموسم الماضي هي صفقة ضم لاعب في المحور، يستطيع إيجاد حلول في مركز وسط الملعب الدفاعي، ويقوم ببعض المهام الهجومية التي لا تؤثر على دوره في النصف الخلفي من الملعب.

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مطلب جماهيري

مع كل إعلان لصفقة من الصفقات التي تحدثنا عنها بالأعلى لم تكن جماهير النصر لديها سيرة سوى ضم لاعب وسط ملعب ثالث أو محور.

كان الأمر واضحًا وجليًا لمعظم الجماهير، أكثر من دعم أي مركز آخر في الفريق، ومع ذلك فلم يحدث، وأن حاول النصر حسم الأمر مبكرًا، حتى أن سوق الانتقالات قد تم إغلاقها وها هو "العالمي" يفكر في صفقة تنقذ ما يمكن إنقاذه.

الخلاصة

قد تكون صفقة رابيو هي الأفضل لجماهير النصر وللفريق في الصيف الجاري لو تمت بالفعل في ظل الخصائص الرائعة التي يمتلكها النجم الفرنسي في وسط الملعب وخبرته الكبيرة في الملاعب.

لكن في نهاية المطاف، لا تزال الأحاديث عن الصفقة لا تتجاوز مجرد كونها كلمات، وعندما يتم ترجمتها على أرض الواقع ربما يمكننا الحكم بشكل أوضح على مدى نجاحها أو فشلها.