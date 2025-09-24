مانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض مانشستر سيتي مواجهة مرتقبة مساء اليوم الأربعاء أمام هدرسفيلد تاون في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويخرج آرسنال لمواجهة منافسه بورت فيل بينما يلتقي توتنهام ضيفه دونكاستر في البطولة ذاتها.

وتشهد منافسات الدوري التونسي مواجهات مثيرة أبرزها لقاء الترجي ضد الأولمبي الباجي كما يلعب النجم الساحلي مع مستقبل سليمان ويلتقي الملعب التونسي ضيفه مستقبل المرسى.

ويلعب العروبة ضد القادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين بينما يلتقي الجزيرة ضيفه الوحدة في دوري أدنوك الإماراتي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

كأس الرابطة الإنجليزية

هيديرسفيلد تاون ومانشستر سيتي = 9:45 مساءً = BEIN SPORTS 5

توتنهام ودونكاستر = 9:45 مساءً = BEIN SPORTS 7

بورت فايل وآرسنال = 10:00 مساءً = BEIN SPORTS 9

دوري أدنوك

الجزيرة والوحدة = 7:15 مساءً = أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1

كأس خادم الحرمين الشريفين

العروبة والقادسية = 9:00 مساءً = قناة ثمانية 1

الدوري التونسي

الملعب التونسي ومستقبل المرسى = 5:30 مساءً = الوطنية التونسية 2

الترجي والأولمبي الباجي = 5:30 مساءً = الوطنية التونسية 1

مستقبل سليمان والنجم الساحلي =5:30 مساءً = الوطنية التونسية 2 مسجل