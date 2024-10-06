أداما تراوري يلتهم كايل ووكر في سباق سرعة (فيديو)

تفوّق النجم الإسباني أداما تراوري، مهاجم فولهام الإنجليزي، بشكل لافت في سباق سرعة مع المدافع كايل ووكر نجم منتخب إنجلترا ونادي مانشستر سيتي.

وحقق مانشستر سيتي فوزاً مثيراً على حساب ضيفه فولهام بنتيجة 3-2 أمس السبت في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

وظهر أداما تراوري متفوقاً في سباق سرعة أمام كايل ووكر خلال هجمة معاكسة أمام مانشستر سيتي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

ويبقى تفوق أداما تراوري على حساب كايل ووكر في السرعة بمثابة مفاجأة كبرى خاصة أن ووكر ثاني أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي بحسب تقرير نشره الموقع الرسمي للبريميرليغ يوم 2 أكتوبر الجاري.

ورصد التقرير وصول سرعة كايل ووكر إلى 37.31 كيلو متر في الساعة في المركز الثاني خلف ميكي فان دين نجم توتنهام الذي تصل سرعته إلى 37.38 كيلو متر في الساعة.

اللافت أن هذه القائمة التي تضم 10 لاعبين هم الأسرع في الدوري الإنجليزي لا تشمل اسم أداما تراوري من الأساس.

وأهدر أداما تراوري عدة محاولات أمام مرمى مانشستر سيتي بعد تألق كبير للحارس البرازيلي إيدرسون مورايس.