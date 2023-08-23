تقرير: أنشيلوتي يفكر في إشراك بيلينغهام كلاعب رقم 9 حتى نهاية الموسم

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يفكر في إشراك لاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام كلاعب رقم "9" حتى نهاية الموسم الجاري.

وأنفق ريال مدريد 103 ملايين يورو للتعاقد مع بيلينغهام من بروسيا دورتموند، ويُنظر للاعب على أنه الصفقة الأهم للنادي في الميركاتو الصيفي الحالي، ما لم يتم التعاقد مع كيليان مبابي خلال الأيام المقبلة.

وكان بيلينغهام عند حسن الظن، إذ استطاع تسجيل 3 أهداف وصنع هدفًا آخر في أول مباراتين فقط، ليصبح أول لاعب يسجل في أول مباراتين مع الريال بعد كريستيانو رونالدو عام 2009.