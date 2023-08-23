تقرير: أنشيلوتي يفكر في إشراك بيلينغهام كلاعب رقم 9 حتى نهاية الموسم
قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يفكر في إشراك لاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام كلاعب رقم "9" حتى نهاية الموسم الجاري.
وأنفق ريال مدريد 103 ملايين يورو للتعاقد مع بيلينغهام من بروسيا دورتموند، ويُنظر للاعب على أنه الصفقة الأهم للنادي في الميركاتو الصيفي الحالي، ما لم يتم التعاقد مع كيليان مبابي خلال الأيام المقبلة.
وكان بيلينغهام عند حسن الظن، إذ استطاع تسجيل 3 أهداف وصنع هدفًا آخر في أول مباراتين فقط، ليصبح أول لاعب يسجل في أول مباراتين مع الريال بعد كريستيانو رونالدو عام 2009.
وأوضحت صحيفة "آس" في تقريرها، أن "أنشيلوتي مدرب مرن، فجعل بيلينغهام مهاجم وهمي، وفيدي فالفيردي شارك كجناح وهمي، أما كامافينغا فتواجد في مركز الظهير، وهي قرارات أثبتت نجاحها من قبل المدرب، الذي حقق بضع نقاط لصالحه في الفريق".
وقد يخوض ريال مدريد موسمًا كاملًا دون لاعب يحمل القميص رقم 9، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي، الذي لا يزال يحجز الرقم لمبابي هذا الصيف.
وأشارت عدة تقارير الفترة الماضية إلى أن نادي ريال مدريد ينتظر من نظيره باريس سان جيرمان التأكيد على رغبتهم في رحيل مبابي من أجل تقديم عرضهم الرسمي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تعتزم تقديم عرض كبير لباريس سان جيرمان، للتعاقد مع مبابي، موضحة أن الفريق الملكي سيرسل عرضًا نهائيًّا إلى النادي الباريسي، في الفترة ما بين الـ29 من أغسطس الحالي والـ1 من سبتمبر المقبل، بمبلغ 120 مليون يورو.