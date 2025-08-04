سر تأخر صفقات النصر السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن السر وراء تأخر إعلان نادي النصر السعودي عن إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وضم النصر في الميركاتو الحالي عبد الملك الجابر قادما من زيلجيزنيكار سراييفو، والبرتغالي جواو فيليكس قادما من تشيلسي.

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وبحسب آخر التقارير فإن جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر، طالب الإدارة بضرورة تدعيم صفوف "العالمي" بـ6 صفقات جديدة ما بين محليين وعالميين، من بينهم بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، وسعد الناصر، لاعب التعاون.

ولكن حتى الآن لم يتحرك النادي في الميركاتو بقوة أكبر مع قرب انتهاء معسكر الفريق في البرتغال، وعودته إلى الرياض استعدادا للسفر إلى هونغ كونغ لخوض مباريات السوبر السعودي يوم 19 أغسطس الجاري.

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ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، فإن "التأخير في الصفقات جاء من أجل أن يتم إعلان صفقات كل الأندية في أوقات متقاربة".

ويشير القحطاني إلى الأندية المنضوية تحت ملكية صندوق الاستثمارات السعودي "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"؛ إذ يبدو أن هناك آلية جديدة متبعة بشأن إعلان الصفقات الجديدة للفرق الأربعة في الفترة الحالية.

ويختتم فريق النصر مبارياته التجريبية أمام ريو آفي البرتغالي، الخميس المقبل.

وكان "العالمي" خاض مباراتين تجريبيتين خلال المرحلة الأولى من معسكره في النمسا، وفاز فيهما على إس يوهان النمساوي، وتولوز الفرنسي.

ويستمر معسكر النصر في البرتغال حتى 11 أغسطس الجاري، وتليها مرحلةٌ أخيرةٌ من التحضيرات على ملعبه قبل أن يغادر إلى هونغ كونغ لمواجهة الاتحاد، 19 من الشهر الجاري، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.