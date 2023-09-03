ترتيب الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم نابولي ويحقق انتصاره الأول بالموسم
سجل لويس ألبرتو ودايتشي كامادا ليفوز لاتسيو 2-1 على نابولي حامل اللقب ويحقق فريق المدرب ماوريتسيو ساري فوزه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم يوم السبت، بينما مني صاحب الأرض بخسارته الأولى.
وصعق لاتسيو مشجعي أصحاب الأرض وسجل على عكس سير اللعب بعد مرور نصف ساعة من البداية بعد لمسة رائعة بكعب القدم من لويس ألبرتو وبعد جهد كبير من فيليبي أندرسون في الجانب الأيمن.
وتعافى نابولي سريعا وأدرك التعادل بعد دقيقتين بواسطة لاعب الوسط البولندي بيوتر جيلينسكي الذي سدد كرة منخفضة أبدلت اتجاهها ودخلت شباك الحارس إيفان بروفيدل.
لكن كامادا أعاد التقدم لفريق لاتسيو بتسديدة قوية في الدقيقة الـ 52 وقبل إلغاء هدفين للفريق الزائر بسبب التسلل.
وفي مباراة أخرى، تغلب أتالانتا على ضيفه مونزا بثلاثية دون مقابل، في إطار مواجهات الجولة ذاتها.
وجاءت أهداف أتالانتا عن طريق إيدرسون بالدقيقة الـ 35، وسجل جيانلوكا ساكاماكا هدفين بالدقيقتين الـ 42 و62.
بهذه النتائج يرفع أتالانتا رصيده للنقطة الـ 6 في المركز الثالث، يليه نابولي رابعًا بـ 6 نقاط أيضًا.
ولاتسيو يتواجد في المركز الـ 12 بـ 3 نقاط، ومونزا توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ 14.
ويتصدر ميلان الترتيب بـ 9 نقاط، ويليه إنتر ميلان ويملك 6 نقاط من جولتين.