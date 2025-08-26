logo
تعليق مثير من يايسله حول صفقات الأهلي السعودي

ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعوديالمصدر: حساب الأهلي السعودي عبر إكس
26 أغسطس 2025، 4:45 م

عبّر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، عن شعوره بحماس شديد قبل افتتاح مشوار فريقه بدوري روشن للمحترفين.

وتوج الأهلي أخيراً بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت في هونغ كونغ.

ويفتتح الأهلي مشواره في دوري روشن بمواجهة مرتقبة ضد فريق نيوم الصاعد حديثاً.

 وقال يايسله في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن فريقه ما زال متعطشاً لتحقيق المزيد من الانتصارات والفوز بالبطولات.

وأضاف: "ندرك أن المواجهة الأولى لن تكون سهلة أمام فريق عزّز صفوفه بمظهرٍ مميز، لكننا في الأهلي نثق في جاهزيتنا وقدرتنا على الفوز".

 وتابع: "نسعى لتحقيق العلامة الكاملة كخطوة انطلاق في مسيرتنا بالدوري.. والموسم طويل وصعب بالمنافسات، وسنعمل على اتباع التدوير بين اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات".

وطالب يايسله مشجعي فريقه بالحضور المكثف، خاصة أن الدعم الجماهيري عامل حاسم للفريق ويمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لتحقيق الفوز تلو الآخر.

ملف الصفقات

وتطرق المدرب الألماني إلى ملف الصفقات الجديدة، مؤكداً أن الانتقالات ملف له وقت محدد والحديث عنه أمر سابق لأوانه.

وأتم قائلاً: "كل جهودنا حالياً موجهة نحو تحقيق بداية قوية في الدوري السعودي".

وتعاقد الأهلي مع لاعب الوسط إنزو ميلوت نجم شتوتغارت الألماني، بجانب محمد عبد الرحمن ظهير أيمن الاتفاق، وعبد الإله الخيبري ظهير أيسر الرياض، وصالح أبو الشامات جناح الخليج.

