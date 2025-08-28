وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى ضم غزة إذا رفضت حماس نزع سلاحها

logo
رياضة

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا
فريق ليفربولالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 6:39 م

تعرّف ليفربول إلى منافسيه في دوري أبطال أوروبا بعد إجراء قرعة مرحلة الدوري، إذ سيستضيف الريد لاعبه السابق ترنت ألكساندر-أرنولد وريال مدريد في أنفيلد في مواجهة مثيرة.

أخبار ذات علاقة

محمد صلاح يحتفل مع زميله هوغو إيكتيكي

سينافس محمد صلاح.. منتخب أفريقي يحلم بنجم ليفربول

 

تصدّر فريق آرني ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد النسخة الأولى من مرحلة الدوري العام الماضي، لكن حملته الأوروبية انتهت بخيبة أمل بعد الخسارة في ركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في ربع النهائي.

ظل العام لا يُنسى للريدز بالطبع، بعد أن توجوا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية فقط في 30 عاماً، ما يعزز ثقة ليفربول مع عودته إلى دوري الأبطال تحت قيادة سلوت.

أخبار ذات علاقة

ريو نغوموها

رقم صغير لا يصدق.. كم يبلغ راتب نغوموها مع ليفربول؟

 

قرعة دوري أبطال أوروبا لليفربول:

ريال مدريد (داخل الأرض)

إنتر ميلان (خارج الأرض)

أتلتيكو مدريد (داخل الأرض)

فرانكفورت (خارج الأرض)

بي إس في آيندهوفن (داخل الأرض)

مارسيليا (خارج الأرض)

كرباغ (داخل الأرض)

غلطة سراي (خارج الأرض)

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC