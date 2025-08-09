"صحة غزة" تعلن ارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى 61369 قتيلاً و152850 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023

قبل أن توقفه جورجينا.. 8 علاقات نسائية في حياة كريستيانو رونالدو (صور)
رونالدو وإيرينا شايكالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 9:42 ص

كتب – نور الدين ميفراني

يرتبط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بصديقته جورجينا رودريغيز منذ العام 2016، وله منها ابنتان هما ألانا مارتينا (7 سنوات) وبيلا إزميرالدا (3 سنوات).

لكن قبل جورجينا رودريغيز، التي يبدو أنها نجحت في إيقاف "الدون" عن مغامراته النسائية، ارتبط النجم البرتغالي بعدة نساء، بعضهن لفترة طويلة، والأخريات لفترة قصيرة، كما ربطته الشائعات بعدة نجمات وفتيات من مختلف دول العالم.

ونستعرض في التقرير الآتي أبرز الفاتنات في حياة النجم البرتغالي.

الروسية إيرينا شايك

ارتبط النجم البرتغالي بعلاقة مع عارضة الأزياء الروسية الحسناء إيرينا شايك من 2010 حتى 2015، وهي من أكثر العلاقات العاطفية استقرارًا في حياة كريستيانو رونالدو قبل صديقته الحالية جورجينا رودريغيز.

8744f7e8-8718-457b-88ae-81ae0eb5858c

البرازيلية جوردانا غارديل

أول قصة عاطفية للنجم البرتغالي حين كان لاعبا في سبورتينغ لشبونة كانت مع عارضة الأزياء البرازيلية جوردانا غارديل، شقيقة زميله في الفريق المهاجم ماريو غارديل، لكن العلاقة لم تتجاوز السنة.

 

40f3b0b2-c8b7-46b7-b487-1754f68e2e9d

البرتغالية سورايا تشيفاس

الممثلة البرتغالية الشهيرة بطلة فيلم "كول غيرل"، الذي حقق أعلى الإيرادات في البرتغال سنة 2007 كانت على علاقة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العام 2006.

 

b8623a9f-bde4-461a-9573-d14edfef3bd4

الأمريكية باريس هيلتون

سليلة عائلة هيلتون صاحبة سلسلة الفنادق الشهيرة والحسناء الأمريكية ارتبطت بعلاقة مع النجم البرتغالي خلال العام 2009، لكن لم تدم طويلا.

8cb86a42-3e00-4c8e-9820-8661d862af63

الإسبانية نيريدا غالاردو

ارتبط النجم البرتغالي بعارضة الأزياء نيريدا غالاردو في 2008 خلال لعبه مع مانشستر يونايتد، ووصفت الإسبانية علاقتهما بأنها كانت روتينية وانتهت بعد 7 أشهر فقط.

البرتغالية ميرشي روميرو

استمرت علاقة رونالدو ومواطنته ميرشي روميرو، عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية، لمدة أكثر من سنة ما بين 2005 و2006 لكنهما افترقا بسبب تواجدهما في بلدين مختلفين.

 

 

الأمريكية كيم كارديشيان

ارتبط كريستيانو رونالدو بعارضة الأزياء والمؤثرة كيم كارديشيان بعلاقة العام 2010 وشوهدا عدة مرات يتناولان العشاء ويتبادلان القبل.

 

d3503e43-ad78-415c-a6dc-c7a8b8fcd63c

البريطانية جيما أتكينسون

كانت حديث مدينة مانشستر في 2007، حيث ارتبط رونالدو عاطفيًا مع الممثلة البريطانية جيما أتكينسون لمدة 4 أشهر.

 

94542cad-265b-4cb8-be11-b81436d260ee

 

 

