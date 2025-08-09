قبل أن توقفه جورجينا.. 8 علاقات نسائية في حياة كريستيانو رونالدو (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

يرتبط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بصديقته جورجينا رودريغيز منذ العام 2016، وله منها ابنتان هما ألانا مارتينا (7 سنوات) وبيلا إزميرالدا (3 سنوات).

لكن قبل جورجينا رودريغيز، التي يبدو أنها نجحت في إيقاف "الدون" عن مغامراته النسائية، ارتبط النجم البرتغالي بعدة نساء، بعضهن لفترة طويلة، والأخريات لفترة قصيرة، كما ربطته الشائعات بعدة نجمات وفتيات من مختلف دول العالم.

أخبار ذات علاقة 10 صور رائعة لكريستيانو رونالدو مع شقيقته وأبنائها (شاهد)

ونستعرض في التقرير الآتي أبرز الفاتنات في حياة النجم البرتغالي.

الروسية إيرينا شايك

ارتبط النجم البرتغالي بعلاقة مع عارضة الأزياء الروسية الحسناء إيرينا شايك من 2010 حتى 2015، وهي من أكثر العلاقات العاطفية استقرارًا في حياة كريستيانو رونالدو قبل صديقته الحالية جورجينا رودريغيز.

البرازيلية جوردانا غارديل

أول قصة عاطفية للنجم البرتغالي حين كان لاعبا في سبورتينغ لشبونة كانت مع عارضة الأزياء البرازيلية جوردانا غارديل، شقيقة زميله في الفريق المهاجم ماريو غارديل، لكن العلاقة لم تتجاوز السنة.

البرتغالية سورايا تشيفاس

الممثلة البرتغالية الشهيرة بطلة فيلم "كول غيرل"، الذي حقق أعلى الإيرادات في البرتغال سنة 2007 كانت على علاقة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العام 2006.

الأمريكية باريس هيلتون

سليلة عائلة هيلتون صاحبة سلسلة الفنادق الشهيرة والحسناء الأمريكية ارتبطت بعلاقة مع النجم البرتغالي خلال العام 2009، لكن لم تدم طويلا.

الإسبانية نيريدا غالاردو

ارتبط النجم البرتغالي بعارضة الأزياء نيريدا غالاردو في 2008 خلال لعبه مع مانشستر يونايتد، ووصفت الإسبانية علاقتهما بأنها كانت روتينية وانتهت بعد 7 أشهر فقط.

البرتغالية ميرشي روميرو

استمرت علاقة رونالدو ومواطنته ميرشي روميرو، عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية، لمدة أكثر من سنة ما بين 2005 و2006 لكنهما افترقا بسبب تواجدهما في بلدين مختلفين.

الأمريكية كيم كارديشيان

ارتبط كريستيانو رونالدو بعارضة الأزياء والمؤثرة كيم كارديشيان بعلاقة العام 2010 وشوهدا عدة مرات يتناولان العشاء ويتبادلان القبل.

البريطانية جيما أتكينسون

كانت حديث مدينة مانشستر في 2007، حيث ارتبط رونالدو عاطفيًا مع الممثلة البريطانية جيما أتكينسون لمدة 4 أشهر.