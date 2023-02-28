مارتينيز: أمي التي كانت تنظف المنازل 8 ساعات يوميا هي قدوتي

وكان مارتينيز رائعًا في ركلات الترجيح مرتين ودافع عن مرماه بشكل مذهل خلال الوقت الإضافي من المباراة النهائية ضد فرنسا، قبل أن يقود الأرجنتين للفوز بركلات الترجيح.

وقال مارتينيز عند استلامه الجائزة في الحفل الذي أقيم في باريس: "لقد دعمتني عائلتي للوصول إلى ذلك، وكذلك أستون فيلا والكثير من الأشخاص في المنتخب الأرجنتيني. لقد كان حلمي طوال حياتي أن ألعب للمنتخب الوطني".

وأضاف: "يسألني الناس عن أي حارس مرمى كنت تحلم به عندما كنت طفلاً؟ رأيت والدتي تنظف المنازل لمدة ثماني ساعات في اليوم، ورأيت والدي يعمل بجدية - فهم أصولي".

وحققت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وحصدت لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3، في مباراة مثيرة ومجنونة على استاد لوسيل في قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقاد مارتينيز منتخب الأرجنتين لكأس كوبا أمريكا في 2021 وتم ترشيحه لجائزة أفضل حارس في العالم وتوج بجائزة أفضل حارس في مونديال قطر، قبل أن يحصد نفس الجائزة في جوائز "ذا بيست" من الفيفا.

وصنع مارتينيز الكثير من الأعداء بعد المباراة النهائية للمونديال أمام فرنسا. ففي حين أن ما قام به حارس أستون فيلا من حركات أثناء تنفيذ ركلات الترجيح لم يكن جيدا بالنسبة للعديد من الأشخاص، كان سلوكه بعد المباراة هو الذي وضعه في عين العاصفة.

وقام مارتينيز بإيماءة فاحشة عندما أمسك بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كأس العالم أمام الجميع.