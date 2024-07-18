أعلن اتحاد المصارعة الحرة WWE، بشكل رسمي موعد المواجهة المرتقبة بين كودي رودز ضد سولو سيكوا ضمن عرض "سمر سلام".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد المصارعة الحرة WWE تغريدة عبر موقع إكس، أعلن خلالها موعد المواجهة بين رودز وسيكوا.

وقالت التغريدة:" كودي رودز بطل WWE الأوحد سيضع لقبه على المحك أمام زعيم ذا بلودلاين الجديد سولو سيكوا في عرض سمر سلام".

وأعلن اتحاد المصارعة الحرة موعد المواجهة التي تقام يوم الأحد 4 أغسطس المقبل في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت السعودية.

وأكد الاتحاد أن المباراة ستذاع عبر منصة "شاهد" مباشرة، بينما لم تعلن أي قنوات فضائية إذاعة هذه المواجهة.

وشهدت الأيام الماضية مواجهة بين رودز وسيكوا حسمها الأخير في عرض "سماكداون" يوم 7 يوليو الماضي.

وانتهت تلك المواجهة بين الثنائي بتفوق سولو سيكوا وفوز فريقه ذا بلودلاين وهو ما يجعل المواجهة القادمة بين الثنائي يوم 4 أغسطس المقبل بمثابة صدام ثأري بين الثنائي.