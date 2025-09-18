بعد إقالته بشكل مفاجئ.. لماذا رضخ الخطيب لسيد عبد الحفيظ؟

ظهر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي المصري في مقر القلعة الحمراء، اليوم الخميس، بعد غياب طويل.

وتواجد عبد الحفيظ في مقر الأهلي من أجل الاجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي بشكل مفاجئ.

وكان محمود الخطيب قد أقال سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة، وتم تعيين خالد بيبو بدلًا منه عام 2023 عقب موسم ناجح حقق خلاله الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

ورضخ الخطيب لفكرة عودة سيد عبد الحفيظ لشغل منصب في قطاع كرة القدم؛ أملاً في إعادة الانضباط داخل الفريق الأول الذي تراجعت نتائجه بشكل كبير مؤخراً.

ولم يحقق الأهلي سوى فوز واحد خلال 5 مباريات في الدوري المصري، بينما تلقى هزيمة، وتعادل 3 مرات.

وبحسب مصادر داخل الأهلي، فإن الخطيب ناقش مع سيد عبد الحفيظ تصوراته لإصلاح فريق الكرة وإمكانية الاستعانة به في منصب إشرافي داخل النادي.

وأشارت المصادر إلى أن عبد الحفيظ قد ينضم لقائمة الخطيب لخوض الانتخابات القادمة.