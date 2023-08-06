نتائج سمر سلام 2023: جيمي أوسو ينقلب على شقيقه جاي ويمنح رومان رينز الانتصار (فيديو)

شهد عرض سمر سلام 2023 لمصارعة المحترفين WWE، الذي أقيم فجر يوم الأحد، عدة نزالات مثيرة ونارية، كان أبرزها فوز كودي رودز على بروك ليسنر، وانقلاب جيمي أوسو على توأمه جاي ليمنح رومان رينز الفوز بالنزال.

وجاءت نتائج سمر سلام 2023 كالتالي:

المواجهة الأولى، فاز بها لوغان بول على ريكوشيه عبر تثبيت الأكتاف داخل الحلبة.