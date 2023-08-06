نتائج سمر سلام 2023: جيمي أوسو ينقلب على شقيقه جاي ويمنح رومان رينز الانتصار (فيديو)
شهد عرض سمر سلام 2023 لمصارعة المحترفين WWE، الذي أقيم فجر يوم الأحد، عدة نزالات مثيرة ونارية، كان أبرزها فوز كودي رودز على بروك ليسنر، وانقلاب جيمي أوسو على توأمه جاي ليمنح رومان رينز الفوز بالنزال.
وجاءت نتائج سمر سلام 2023 كالتالي:
المواجهة الأولى، فاز بها لوغان بول على ريكوشيه عبر تثبيت الأكتاف داخل الحلبة.
وفي النزال الثاني، كانت المفاجأة بانتصار كودي رودز على "الوحش" بروك ليسنر، لتنتهي الجولة بمصافحة تاريخية بين ليسنر ورودز الذي بدا أنه اعترف بتفوقه.
وفي المواجهة الثالثة، فاز "إل إي نايت" في نزال الباتل رويال (المواجهة الجماعية للمصارعين) داخل الحلبة.
كما شهدت المواجهة الرابعة في عرض "سمر سلام 2023"، فوز شاينا بازلر على روندا راوزي.
وفي المواجهة الخامسة، فاز جونتر على درو ماكنتاير، ليحتفظ بلقب بطولة الإنتركونتننتال.
فيما شهدت المواجهة السادسة، فوز سيث رولينز على فين بالور واحتفاظه بلقب بطل العالم للوزن الثقيل.
وفي المواجهة السابعة، فازت بيانكا بيلير بلقب بطولة العالم للسيدات بعد تثبيت أكتاف آسكا، ولكن بعد ذلك ظهرت أيوا سكاي التي تحمل حقيبة "موني إن ذا بانك" وأسقطت بيانكا بيلير، لتصبح أيوا هي بطلة العالم للسيدات الجديدة.
أما المواجهة الثامنة فكانت بالظهور المفاجئ لجيمي أوسو الذي هاجم شقيقه التوأم جاي أوسو، الأمر الذي سمح لرومان رينز بالفوز والاحتفاظ ببطولة اللقب الموحد.