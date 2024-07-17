أعرب أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن اندهاشه مما حدث مع رمضان صبحي، نجم بيراميدز، بأزمة إيقافه لفترة طويلة بسبب المنشطات.

وقررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف الذي فرضته سابقًا على رمضان صبحي، بتهمة "تعمد إفساد عينة منشطات خاصة به" بعد عقد جلسة استماع جديدة.

وتم إيقاف صبحي عن المشاركة في المباريات المحلية والدولية في مارس الماضي.

وأصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بيانًا قالت فيه: "تلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مساء الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024 قرار لجنة الاستماع التابعة لها في قضية اللاعب رمضان صبحي، بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.

من جانبه، قال أسامة غنيم في تصريحات تلفزيونية: "من البداية كنا نقول إن رمضان صبحي بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وبالتأكيد الموضوع انتهى برفع الإيقاف عن اللاعب، ولا أفهم ما السبب الذي تم اتخاذه ضد اللاعب، عندما يكون فيه عينة إيجابية بالتأكيد يجب إيقاف اللاعب، ولكن إذا لم تكن العينة محددة يُوَجَّه السؤال للاعب هل تحب أن يتم إيقافك مؤقتًا أم لا؟.. ولكن ما حدث أنه قيل بأن عينة اللاعب غير آدمية ولا أفهم سبب إيقافه لمدة شهرين، ثم فوجئنا اليوم بقرار رفع الإيقاف، وفي رأيي هو أن العينة كانت سلبية من البداية".

وأضاف: "الموضوع أخذ ضجة لأن العينة أُخِذَت من اللاعب في شهر أغسطس 2023، ثم حُصِل على أكثر من عينة، وتم إخطار اتحاد الكرة وناديه أن العينة غير مطابقة، وكل هذا الكلام في 2 أبريل، وفوجئنا ببعض الإعلاميين يقولون إن العينة بها مواد منشطة، ولكن هذا غير صحيح، والعملية ليس بها أي تعقيد أو صعوبة".

وأشار غنيم: "طوال فترة عملي في منظمة المنشطات لم يحدث أن رأيت أزمة مماثلة ومن حق اللاعب اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة به بسبب ما حدث، وفي هذه الحالة المهم يكون فيه اعتذار من المؤسسة التي حصلت على عينة من اللاعب، وما حدث تشهير غير مقبول وضاع عليه مباريات مهمة والتواجد مع منتخب مصر".

ويسعى بيراميدز إلى تجهيز صبحي للدفع به في مباراة مرتقبة بالجولة القادمة في الدوري الممتاز يوم الاثنين المقبل أمام الأهلي بعدما غاب عن مباراة الذهاب بين الفريقين قبل أربعة أيام والتي انتهت بفوز الأهلي 3-2.