كهربا يقترب من الرحيل إلى فريق مفاجأة في الدوري المصري

اقترب اللاعب المصري محمود عبد المنعم "كهربا" من الرحيل عن صفوف فريقه الاتحاد الليبي في الموسم الجديد.

وانضم كهربا إلى صفوف الاتحاد الليبي في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة من الأهلي المصري قبل تفعيل بند شراء عقده نهائياً.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب فإن كهربا يسعى للتوصل لاتفاق مع إدارة الاتحاد لفسخ عقده بالتراضي بعدما تلقى عدة عروض في الساعات الماضية.

وتراجع مردود كهربا في الفترة الأخيرة مع الاتحاد الليبي ولم يقدم أفضل مستوياته في مرحلة سداسي التتويج بالدوري المحلي التي تقام في مدينة ميلانو الإيطالية ولم يسجل أي أهداف.

وتلقى كهربا عرضاً للعودة إلى الدوري المصري من نادي كهرباء الإسماعيلية، بخلاف بعض العروض من الدوري العراقي.

ورحب كهربا بفكرة الانضمام إلى كهرباء الإسماعيلية ولكن يبقى الشرط الوحيد لإتمام الصفقة متمثلاً في فسخ عقده لينتقل للفريق الصاعد حديثاً للدوري المصري، خاصة مع غلق باب الانتقالات في مصر.

وتسمح اللوائح بقيد اللاعب خارج فترة الانتقالات حال كونه حراً ولا يرتبط بأي فريق.

وسبق أن لعب كهربا في صفوف إنبي والزمالك والأهلي في الدوري المصري، بجانب الاتحاد السعودي وديسبورتيفو أفيس البرتغالي.