لتساعده على إثبات براءته.. زوجة داني ألفيس تتراجع عن الطلاق

وجاء في برنامج "Y ahora Sonsoles" التلفزيوني أن "جوانا محطمة وتأثرت عاطفيًا للغاية، لكنها قدمت لفتة كريمة بإعلانها لزوجها وللرأي العام أنها لا تنوي الطلاق".

وذلك على الرغم من أن عارضة الأزياء زارت زوجها الذي لا يزال محبوسا في سجن بريانس 2 يوم الأحد الماضي لتهيئة شروطها لاتفاقية الانفصال بمجرد إضفاء الطابع الرسمي عليها.

وأضاف البرنامج: "داني ألفيس وصل باكيًا وجلس كلاهما في غرفة بحجم كشك الهاتف. وقد تحدثوا عن المال وذهبت جوانا لتشرح الوضع الذي تريده نتيجة نهاية علاقتهما"، لكنها تراجعت وقررت عدم الطلاق رسميا مما يعطيه الأمل في الخروج من السجن رغم صعوبة ذلك.

ودخل الدولي البرازيلي البالغ عمره 39 عاما السجن في برشلونة، في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي؛ بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على شابة في حمامات ملهى ليلي في برشلونة.

ومنذ ذلك الحين، كان دفاعه يعمل ضد عقارب الساعة حتى تسمح العدالة له بمغادرة السجن حتى إجراء المحاكمة، وهو ما رفضته المحكمة خشية منها أن يهرب إلى بلاده البرازيل، وعدم طلاقه من جوانا سانز يعني أنه قد يخرج بكفالة؛ نظرا لأنها مقيمة في البلاد ويملك عقارات وأصولا أيضا في إسبانيا.