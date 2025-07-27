جعلته ينتفض في المدرجات.. من هي الحكمة التي فجرت غضب ميسي؟ (فيديو)

أثارت الحكمة الشهيرة توري بينسو غضب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، في مواجهة فريقه لنظيره سينسيناتي، رغم غيابه عن اللقاء، الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي وجوردي ألبا للإيقاف وفقًا للوائح بسبب عدم خوضهما مباراة نجوم الدوري الأمريكي، والتي أقيمت قبل أيام دون عذر مسبق.

أخبار ذات علاقة دمر يامال واعتذر بسبب ميسي.. من هو نجم النصر المنتظر؟

أخبار ذات علاقة لماذا قاطع ميسي المباراة التي تسببت في إيقافه؟

وكان مالك نادي إنتر ميامي، خورخي ماس، قد خرج في تصريحات نارية تفيد بأن ميسي غاضب للغاية من تلك القوانين، خاصة وأنه يرغب دائمًا في التواجد مع فريقه لتحقيق الفوز.

ورغم غيابه عن اللقاء لكن ميسي تواجد في المدرجات لمؤازرة ودعم الفريق، وظهر غاضبا وانتفض بسبب بعض القرارات للحكمة توري بينسو.

ولم يكن ميسي هو فقط الشخص الوحيد الغاضب من الحكمة ولكن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، ظهر في إحدى اللقطات يعترض بقوة على الحكمة، التي منحته بدورها إنذارا.

وكانت توري بينسو هي المرأة الوحيدة بين حكام الساحة في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة والتي أقيمت في أمريكا، بين 36 حكما آخرين.

وكانت هذه المشاركة الثانية لبينسو في نسخة مختلفة من كأس العالم للأندية، إذ إنها أدارت مباراتين إحداهما مباراة تحديد المركز الثالث بين أوراوا ريدز والأهلي في نسخة 2023.

وخلال مباراة الأهلي، جمعتها لقطة طريفة بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، ولاقت رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إنها أثناء نزول الفريق إلى أرض الملعب نظرت للشناوي وهي تضحك ثم وضعت يديها على كتفه.

الأمريكية توري بينسو، أدارت المباريات تحكيميا كهواية في البداية، حتى أصبحت حكما في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وبخلاف المباريات، فهي أم لثلاث بنات.

وبدأت بينسو في تحقيق إنجازات بارزة في مسيرتها المهنية الجديدة، في سبتمبر 2020، عندما أصبحت أول امرأة تُحكّم مباراة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وفي عام 2021، حققت إنجازًا تاريخيًا جديدًا، ولكن على المستوى القاري، كونها أول امرأة تُحكّم وتقود فريقًا نسائيًا بالكامل في مسابقة رجالية تُنظّمها الكونكاكاف.

وفي عام 2022، تولت بينسو إدارة خمس مباريات ضمن كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في كوستاريكا، بما في ذلك إحدى مباريات نصف النهائي.