القبض على 3 من لاعبي ريال مدريد لتورطهم في فضيحة جنسية
قالت صحيفة "ماركا" إنه تم القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد للشباب بسبب كشفهم أسرارًا جنسية.
ونقلت عن "صحيفة الكونفيدينسيال" أنه أُلقي القبض على 3 من لاعبي ريال مدريد للشباب بسبب قضية مزعومة تتعلق بكشف أسرار ذات طبيعة جنسية.
وأوضحت أن اللاعبين الموقوفين هم 3 لاعبين من أكاديمية الشباب والفريق الرديف والفريق الثالث لريا لمدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يكون هناك العديد من اللاعبين المشاركين، بما في ذلك لاعبون من الفريق الأول.
وأكدت أن والدة قاصر جاءت لتبلّغ، في 6 سبتمبر، أن أحد المعتقلين قام بتسجيل مقطع فيديو جنسي لابنتها، وقام بنشره على مجموعة "واتساب".
وتم القبض على المتورطين، صباح اليوم الخميس، وتم نقلهم إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم.
وتمت الاعتقالات في العاصمة مدريد، لكن المعتقلين الثلاثة من جزر الكناري.
وتأتي الاعتقالات في فترة صعبة تعيشها كرة القدم الإسبانية وسط اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد الرئيس السابق للاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس بعد مزاعم تقبيل لاعبة المنتخب جيني هيرموسو خلال الاحتفال بالتتويج بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ومن المقرر أن يلعب مع ريال سوسيداد، يوم الأحد، قبل مواجهة يونيون برلين في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.