منتخب البرازيل يتعادل وديا مع أمريكا استعدادا لكوبا أمريكا

وسجل نجم ريال مدريد رودريغو هدف البرازيل في الدقيقة 17، وتعادل لأمريكا كريستان بولسيتش في الدقيقة 26.

منتخب البرازيل يتواجد في المجموعة الرابعة بكوبا أمريكا، رفقة كل من كولومبيا، وكوستاريكا، وباراغواي.

وتوج منتخب البرازيل باللقب 9 مرات كان آخرهم عام 2019، وخسر نهائي النسخة الماضية أمام منتخب الأرجنتين نسخة 2021، ليحقق منتخب التانغو اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه متساوي مع الأوروغواي.

في المقابل يلعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية صاحب الضيافة في المجموعة الثالثة، رفقة كل من الأرووغواي، وبنما، وبوليفيا.