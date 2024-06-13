منتخب البرازيل يتعادل وديا مع أمريكا استعدادا لكوبا أمريكا
أنهى المنتخب البرازيلي استعداداته للمنافسة في بطولة كوبا أمريكا بالتعادل الإيجابي مع نظيره الأمريكي بهدف لمثله، في المواجهة الودية التي جمعتهما، فجر الخميس.
ويستعد منتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات، لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل.
وسجل نجم ريال مدريد رودريغو هدف البرازيل في الدقيقة 17، وتعادل لأمريكا كريستان بولسيتش في الدقيقة 26.
منتخب البرازيل يتواجد في المجموعة الرابعة بكوبا أمريكا، رفقة كل من كولومبيا، وكوستاريكا، وباراغواي.
وتوج منتخب البرازيل باللقب 9 مرات كان آخرهم عام 2019، وخسر نهائي النسخة الماضية أمام منتخب الأرجنتين نسخة 2021، ليحقق منتخب التانغو اللقب للمرة الـ 15 في تاريخه متساوي مع الأوروغواي.
في المقابل يلعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية صاحب الضيافة في المجموعة الثالثة، رفقة كل من الأرووغواي، وبنما، وبوليفيا.