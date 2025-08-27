خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة هدف الإفريقي في مرمى البنزرتي

كشف الحكم الدولي السابق، التونسي توفيق العجنقي عن موقفه من الجدل المتزايد حول مباراة النادي الإفريقي ومضيفه النادي البنزرتي التي لم يُكتب لها أن تشهد نهاية طبيعية بعد إيقافها في الدقيقة 51 بقرار من الحكم.

وبعد تسجيل النادي الإفريقي هدفا في الدقيقة 48 من مهاجمه فراس شواط، اندلعت مشاحنات داخل مدرجات النادي البنزرتي بعد احتجاج الجماهير على شرعية الهدف.

وتلقى الحكم المساعد مروان سعد إصابة بليغة بعد إلقاء حجر من مدرجات مشجعي البنزرتي أصابت رأس الأخير وتسبب في سيلان الدماء بغزارة من رأسه.

أخبار ذات علاقة بعد توقفها لإصابة الحكم مروان سعد.. النتيجة النهائية لمباراة البنزرتي والإفريقي

وبسبب غياب تقنية الفيديو المساعد (الفار) تسبب هدف فراس شواط في احتجاجات عارمة من جماهير النادي البنزرتي التي طالبت بإلغاء الهدف لوجود لاعب الإفريقي في موقف تسلل.

أخبار ذات علاقة إصابة قوية ودماء تنزف من الحكم.. إيقاف مباراة الإفريقي والبنزرتي بالدوري التونسي

وقال توفيق العجنقي الحكم المساعد الدولي السابق، والمراقب الحالي إن الصور التلفزيونية لا تكفي وحدها لحسم الجدل لأن اللقطة كانت سريعة كما أن الكاميرا التي تم من خلالها تصوير اللقطة التي سبقت الهدف كانت من زاوية غير مناسبة.

وأضاف العجنقي: "رغم ذلك، تظهر الصورة أن مدافع النادي البنرزتي كان أقرب إلى آخر مدافع (حارس مرمى فريقه) من المهاجم فراس شواط وكان متقدما نسبيا وفق الصورة ما يعني أن الهدف شرعي".

أخبار ذات علاقة سقوط مبكر.. من هم المسؤولون عن خسارة الإفريقي أمام جرجيس بالدوري التونسي؟

وتابع العجنقي: "موقع لاعب النادي البنزرتي عند انطلاق الكرة أثبت أن فراس شواط في موقف سليم، لكن رغم ذلك كان من الممكن الاستعانة بالكاميرا الخلفية خلف المرمى لكونها ستقدم صورة حاسمة وقطعية في ضوء غياب تقنية الفيديو المساعد.

وأفاد الحكم المساعد الدولي السابق أن الهدف يبدو صحيحا لكون الحكم المساعد كان أيضا على نفس الخط مع الكرة وهو ما يساعده على اتخاذ القرار السليم.