أكثر لاعب أثار استياء جماهير مانشستر سيتي أمام آرسنال

أعربت جماهير مانشستر سيتي عن استيائها من أداء أحد لاعبيها، خلال مباراة فريقهم أمام آرسنال، التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب الإمارات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرّط مانشستر سيتي في فوز كان في المتناول، حيث سجل غابرييل مارتينيلي هدفاً في الوقت القاتل قاد به آرسنال للتعادل على ملعبه 1-1 أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة للبريميرليغ، بعد أن تقدم سيتي بهدف مبكر سجله إرلينغ هالاند.

ورفع آرسنال رصيده إلى 10 نقاط من 5 مباريات، بفارق خمس نقاط عن ليفربول، بينما تقدم سيتي إلى المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

من أكثر لاعب أثار الاستياء؟

صبّت جماهير مانشستر سيتي، على المدافع الهولندي ناثان أكي، مُتهمينه بالتسبب في الهدف القاتل.

واختار المدرب بيب غوارديولا الاعتماد على الشاب نيكو أورايلي في مركز الظهير الأيسر، مع الثنائي غفارديول وروبن دياز في قلب الدفاع، تاركاً أكي على مقاعد البدلاء في انتظار أول مباراة يبدأها أساسياً هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، قرر غوارديولا تعزيز الخط الخلفي بالتحول إلى خطة دفاعية تضم خمسة مدافعين، حيث أشرك أكي بدلاً من لاعب الوسط فيل فودين في الدقيقة 68.

لكن المدافع الهولندي، البالغ من العمر 30 عاماً، فشل في مراقبة تحركات غابرييل مارتينيلي في اللحظات الأخيرة من المباراة، مما أسهم في تسجيل آرسنال هدف التعادل المتأخر، ليثير ذلك غضب الجماهير.

انتقادات لاذعة من الجماهير

وجهت الجماهير انتقادات حادة لأكي، حيث أشار أحد المشجعين على منصة "إكس" إلى بطء اللاعب وسجله مع الإصابات كأسباب محتملة قد تدفع النادي للتخلي عنه.

واتهم مشجع آخر أكي بالإهمال في الدفاع، مشيراً إلى ضرورة تحسين وعيه بخط التسلل.

كما تساءل مشجع آخر عما إذا كان أكي يعرف كيفية تطبيق "خطة وقوع المهاجم في التسلل" بشكل صحيح.

وألقى آخرون باللوم عليه مباشرة في هدف التعادل الذي سجله آرسنال، مشيرين إلى افتقاره للسرعة والمساهمة الهجومية.

وخلال الـ22 دقيقة التي شارك فيها، لمس أكي الكرة 9 مرات، وأكمل 5 تمريرات، ونجح في تشتيت الكرة مرتين، وفاز بالتحام أرضي وحيد.