برشلونة يعلن رسميًّا ضم إينيغو مارتينيز

أعلن نادي برشلونة رسميًّا تعاقده مع إينيغو مارتينيز، قادمًا من فريق أتلتيك بلباو السابق، في صفقة انتقال حر، حتى عام 2025.

ونشَر برشلونة فيديو للاعب وهو بقميص البلوغرانا، ويحتفل بطريقته الشهيرة كما كان يفعل مع فريقه السابق.