الشركة المالكة ليوفنتوس تكشف حقيقة بيع النادي الإيطالي

أصدرت شركة "أكسور"، المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي بيانًا تنفي فيه التقارير التي ظهرت اليوم الاثنين، في الصحف بشأن الاتجاه لبيع النادي، من قبل مُلاكه، بسبب القضايا والديون المالية التي يعاني منها.

وكانت صحيفة "إل جيورنالي" الإيطالية، زعمت أن عائلة أنييلي المالكة ليوفنتوس منذ 100 عام، تعرض النادي للبيع وتهدف الحصول على مشتر يسهل عملية نقل الملكية سريعًا.