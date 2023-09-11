الشركة المالكة ليوفنتوس تكشف حقيقة بيع النادي الإيطالي
أصدرت شركة "أكسور"، المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي بيانًا تنفي فيه التقارير التي ظهرت اليوم الاثنين، في الصحف بشأن الاتجاه لبيع النادي، من قبل مُلاكه، بسبب القضايا والديون المالية التي يعاني منها.
وكانت صحيفة "إل جيورنالي" الإيطالية، زعمت أن عائلة أنييلي المالكة ليوفنتوس منذ 100 عام، تعرض النادي للبيع وتهدف الحصول على مشتر يسهل عملية نقل الملكية سريعًا.
وأشارت التقارير إلى أن مُلاك يوفنتوس يدركون أن الفريق غارق في الديون، وبيعه لمستثمر جديد، سيطوّر النادي من جديد اقتصاديًّا ورياضيًّا.
فيما قال بيان شركة "أكسور" على لسان المتحدث الرسمي للشركة: "الفرضيات التي أثارتها إحدى الصحف بشأن بيع يوفنتوس غير صحيحة على الإطلاق".
ويتواجد فريق يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، وعدم تلقي أيّ خسائر وتسجيل 6 أهداف وتلقي هدفًا وحيدًا.