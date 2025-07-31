نواف بن سعد يقدم أوراق ترشحه لرئاسة الهلال السعودي

قدم الأمير نواف بن سعد أوراق ترشحه، اليوم الخميس، قبل إغلاق باب الانتخابات رسميا لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي غير الربحية، بعد رحيل فهد بن نافل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الأمير نواف بن سعد ترشح رسميا لانتخابات المؤسسة غير الربحية لنادي الهلال، تمهيدا لبلوغ منصب رئيس مجلس إدارة شركة النادي.

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فيما ذكرت صحيفة "اليوم" أن المرشح لرئاسة الهلال حمد المالك، انسحب وقرر عدم تقديم أوراقه، بينما تقدم نواف بن سعد بأوراق ترشحه مع قائمة مجلس إدارته.

وأوضحت أن الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بالنادي، سيعطي أصواته للأمير نواف بن سعد، ليعود مجددا لرئاسة "الزعيم".

وكانت صحيفة "عكاظ"، قد أشارت مؤخرا إلى أن نواف بن سعد، سيعود لقيادة الهلال في المرحلة المقبلة، بدعم مباشر من العضو الذهبي والشرفي البارز، الأمير الوليد بن طلال، الذي لعب دورًا محوريًّا في تنسيق عودة "وجه السعد" إلى "الموج الأزرق".

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وقالت الصحيفة إن عودة بن سعد ستكون مدعومة بصلاحيات إدارية وفنية وتسويقية موسعة، ضمن مشروع هيكلي جديد يستهدف منح الرئيس القادم القدرة الكاملة على اتخاذ القرار، بعيدًا عن ضغوط ردود الأفعال.

كما أبدى بن سعد، بحسب الصحيفة، استعداده لضخ مبلغ 40 مليون ريال سعودي من حسابه الشخصي لدعم مسيرة النادي، تأكيدًا على التزامه الكامل بالمهمة.

وشددت على أن اختيار الأمير نواف لقي إجماعًا واسعًا داخل أروقة النادي، نظير تجربته السابقة الناجحة في رئاسة الهلال بين عامي 2015 و2018، وهي الفترة التي شهدت خلالها الإدارة استقرارًا إداريًّا وفنيًّا، وتُوّج الفريق فيها بعدد من البطولات المحلية والقارية.