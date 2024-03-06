رسميا.. قناتان فقط تنقلان مباراة الأهلي والزمالك
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن القنوات الناقلة لمباراة القمة التي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك، يوم الجمعة، في نهائي كأس مصر، على ملعب "الأول بارك" في الرياض.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء:" القنوات الناقلة لمباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك هي فقط mbc مصر، وأون تايم سبورت لا غير، متابعة ممتعة".
وجاء هذا التأكيد من آل الشيخ، في ظل خروج أنباء تفيد بإمكانية بث اللقاء عبر قناتي الأهلي والزمالك.
وتقام المباراة النهائية لكأس مصر على الأراضي السعودية، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
كما أعلن آل الشيخ في تصريحات سابقة تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي السابق، لتحليل المباراة.
وتقرر تعيين البرازيلي أندرسون دارونكو حكمًا لمباراة القمة، والذي يشتهر بأنه أقوى حكم في العالم، نظرًا لجسده الضخم وعضلاته البارزة.
وتأهل الأهلي لنهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة، فيما جاء تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة "38"، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.