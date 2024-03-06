رسميا.. قناتان فقط تنقلان مباراة الأهلي والزمالك

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن القنوات الناقلة لمباراة القمة التي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك، يوم الجمعة، في نهائي كأس مصر، على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء:" القنوات الناقلة لمباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك هي فقط mbc مصر، وأون تايم سبورت لا غير، متابعة ممتعة".

وجاء هذا التأكيد من آل الشيخ، في ظل خروج أنباء تفيد بإمكانية بث اللقاء عبر قناتي الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة النهائية لكأس مصر على الأراضي السعودية، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.