رغم الألقاب الدولية.. لماذا خرج ميسي ورونالدو من ترشيحات الكرة الذهبية 2025؟

خلت القائمة المختصرة، لجائزة أفضل لاعب في العالم 2025 "الكرة الذهبية" من اسمي اثنين من أساطير اللعبة، ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

ورغم تتويج كل منهما بلقب دولي مع منتخب بلاده، مؤخرًا، لم يشفع لهما ذلك للبقاء في دائرة المرشحين.

أخبار ذات علاقة صراع مرعب.. إعلان قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية رسميا

أسماء لامعة.. وغياب صادم

مجلة "فرانس فوتبول" أعلنت، مساء اليوم الخميس، القائمة المختصرة التي تضم 30 لاعبًا يتنافسون على الجائزة الأشهر عالميًا، والتي سيتم تقديمها في حفل كبير خلال شهر سبتمبر المقبل.

وشهدت القائمة وجود أسماء تصدرت المشهد هذا الموسم مثل عثمان ديمبلي، الذي قاد باريس سان جيرمان لتحقيق ثلاثية تاريخية، ولامين يامال، الذي خطف الأنظار في برشلونة، والمصري محمد صلاح، الذي واصل تقديم أرقام مذهلة مع ليفربول.

لكن المدهش كان غياب ميسي ورونالدو تمامًا عن الترشيحات، رغم حضورهما الدولي مع الأرجنتين والبرتغال، ما أثار تساؤلات حول أسباب غياب الثنائي عن التواجد في القائمة.

أخبار ذات علاقة الكرة الذهبية 2025.. ضربة لريال مدريد ومفاجآت في جائزة أفضل نادٍ

1/ اللعب خارج أوروبا

رونالدو يقود النصر السعودي في دوري روشن، أما ميسي فيلعب في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي.

اللعب خارج القارة الأوروبية قلّل من فرصهما في التواجد تحت أعين المتابعين وصنّاع القرار، خاصة مع ضعف المنافسة مقارنة بالبطولات الأوروبية الكبرى.

2/ غياب الإنجازات مع الأندية

لم يفز أي منهما هذا العام بأي لقب مع ناديه، رغم تتويج ميسي، سابقًا، بكوبا أمريكا 2024، وتتويج رونالدو بدوري الأمم الأوروبية 2025.

لكن معايير الجائزة تركز، بشكل كبير، على ما قدمه اللاعب في آخر 12 شهرًا مع ناديه، وفي هذا السياق، غاب ميسي ورونالدو عن المشهدين القاري والمحلي مع فريقيهما.

أخبار ذات علاقة الكرة الذهبية 2025: ياسين بونو يقتحم جائزة أفضل حارس مرمى

3/ الأرقام الفردية لم تكن كافية

حتى على مستوى الأرقام، لم يتمكن أي منهما من تقديم مستويات تتفوق على لاعبين، مثل: ديمبلي، صلاح، هالاند، أو مبابي.

وبات معيار الفوز بالكرة الذهبية، يعتمد، بشكل أكبر، على تأثير اللاعب الجماعي، وما قدمه لفريقه في البطولات الكبرى، وليس فقط عدد الأهداف أو التمريرات الحاسمة.