حسم الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي الأسبق، موقفه من الترشح لرئاسة النادي، بعد استقالة إبراهيم المهيدب.

ويعيش نادي النصر على صفيح ساخن؛ بسبب الخلافات الإدارية داخل أروقته، والتي دفعت إبراهيم المهيدب، رئيس الشركة غير الربحية في النصر، إلى تقديم استقالته من منصبه.

وبعد ساعات قليلة من إعلان المهيدب استقالته، قرر قفاري القفاري، عضو مجلس إدارة "العالمي"، الاستقالة أيضًا، وتبعهما عضو مجلس الإدارة زياد وهبي.

وعقب تلك الاستقالات، علّق الأمير فيصل بن تركي بعد إعادة تغريدة لبيان استقالة الهيدب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس وقال:" بيض الله وجهك يا أبو حمد أول وتالي، والله يوفق العالمي"، ما دفع عددا من جماهير النصر للتكهن بأن فيصل بن تركي سيعود إلى رئاسة النادي.

وكشف الإعلامي إبراهيم العتيق أن فيصل بن تركي لا ينوي العودة إلى رئاسة النصر.

وكتب العتيق عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الأمير فيصل بن تركي باني أمجاد النصر الحديث ليس له أي نية في العودة إلى رئاسة النادي".

ويعيش نادي النصر حالة من عدم الاستقرار بعد الخسارة أمام الهلال 4-1، يوم السبت الماضي، في نهائي كأس السوبر السعودي، ليحرز الهلال اللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، ويواصل الابتعاد في صدارة أكثر الفرق تحقيقا للبطولة بفارق ثلاثة ألقاب عن النصر.

ويستهل النصر، وصيف بطل الموسم الماضي، مشواره في الدوري مساء الخميس، عندما يستضيف الرائد.