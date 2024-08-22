حسم الاتحاد الموريتاني لكرة القدم بعض التفاصيل الخاصة بمشاركة الهلال والمريخ السودانيين في الدوري الموريتاني خلال الموسم الجديد.

وحصل ناديا الهلال والمريخ على موافقة رسمية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على المشاركة في الدوري الموريتاني بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها السودان وتعذر إقامة الدوري المحلي بنظامه الطبيعي.

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وأعلن الاتحاد الموريتاني بعض التفاصيل الخاصة بمشاركة الهلال والمريخ في الموسم المقبل كما حسم القرار النهائي بشأن تتويج أحد الفريقين بلقب الدوري الموريتاني.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الاتحاد الموريتاني فإن لقب الدوري المحلي لن يتوج به الهلال أو المريخ في الموسم الجديد.

وأشار البيان إلى أن بطل الدوري الموريتاني سيكون الفريق الأعلى ترتيبًا في نهاية البطولة ، بينما سيكون النادي السوداني الأعلى ترتيباً في الترتيب العام بطلاً أمام منافسه الآخر.

وأكد البيان أن اللاعب السوداني ستتم معاملته كعنصر محلي في البطولة الموريتانية، حيث سيتم استثناؤه من حساب اللاعبين الأجانب المحدد عددهم لكل فريق، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في البطولة.

وكانت قرعة الدوري الموريتاني قد أسفرت عن مواجهة بين نواذيبو والمريخ كما يلعب الهلال ضد الجمارك.

وتنطلق منافسات الدوري الموريتاني يوم 14 سبتمبر المقبل علماً بأن نواذيبو فاز باللقب خلال آخر 7 مواسم.