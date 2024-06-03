نحس يطارد نجوم الدوريات الأوروبية في يورو 2024

أيام قليلة وتبدأ منافسات كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا بحضور كبار القارة، لكن لسوء حظ البعض لن يحصل كافة النجوم على فرصة للتنافس في البطولة التي تقام بين الـ14 من يونيو والـ14 من يوليو 2024..

بعض النجوم سيغيبون عن البطولة بسبب عدم تمثيل منتخبات بلادهم فيها، والبعض الآخر سيغيب للإصابة، وقد ينضم إليهم المزيد في التحضيرات قبل أقل من أسبوعين على ضربة البداية.

دعونا نتعرف على أبرز الغائبين فيما يأتي:

إرلينغ هالاند (النرويج)

النجم النرويجي سيغيب عن البطولة لأن بلاده لا تلعب بها، هذا هو بالتحديد من تستطيع أن تقول عنه إن جنسيته قد ظلمته.

هالاند يقدم مستويات عظيمة في الدوري الإنجليزي ويكسر الأرقام القياسية في كل مناسبة، لذلك غيابه سيكون خسارة لليورو.

مارتن أوديجارد (النرويج)

نرويجي آخر في القائمة الملعونة لنجوم ظلمتهم جنسيتهم هو مارتن أوديجارد نجم آرسنال الذي سيغيب عن ملاعب ألمانيا هذا الصيف.

أوديجارد كان من أسباب تحقيق منتخب بلاده لثلاثة انتصارات في التصفيات، لكنها لم تكن كافية للصعود إلى البطولة الصيفية.

غافي (إسبانيا)

نجم وسط ملعب برشلونة لن تغيب بلاده عن اليورو، لكنه مضطر أن يغيب بسبب الإصابة القوية التي تعرَّض لها مع ناديه الكتالوني في ركبته.

اللاعب الشاب الذي كان نقطة قوة كبيرة للنادي الكتالوني لن يعود إلا بعد بداية الموسم الجديد على الأرجح.

سيرج غنابري (ألمانيا)

لاعب آخر طاردته لعنة الإصابة هو سيرج غنابري، الذي سيتوقف رقمه الدولي من المباريات مؤقتًا عند المباراة رقم 45.

إصابة عضلية قوية لحقت به مؤخرًا ستجعل من لحاقه بالبطولة أمرًا مستحيلًا؛ ما دفع يوليان ناغلسمان إلى استبعاده من قائمة منتخب ألمانيا.

ديان كولوسيفسكي وألكسندر إسحاق (السويد)

نجم توتنهام الإنجليزي ديان كولوسيفسكي لن يتواجد في البطولة بسبب فشل منتخب بلاده (السويد) في الصعود إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية.

اللاعب صاحب الـ 23 عامًا تألق تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو في توتنهام، لكن لم يعكس ذلك في تصفيات الصعود إلى أمم أوروبا حيث سجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين.

كما إن مواطنه ألكسندر إسحاق نجم الدوري الإنجليزي وهداف نيوكاستل هو الآخر لن يكون متواجدًا في البطولة الكبرى، بسبب جنسيته السويدية التي حكمت عليه بالغياب عن البطولات الكبرى.

لاعب نيوكاسل قدم مستويات طيبة خلال الموسم، وغيابه عن البطولة الصيفية سيكون أمرًا محبطًا له ولجماهير الفريق الإنجليزي التي تحب أن تتابعه.

دافيد ألابا (النسما)

نجم ريال مدريد الذي حُرم من لذة التتويج بدوري أبطال أوروبا بسبب إصابته الكبيرة التي تعرَّض لها مع الملكي في الرباط الصيليبي لن يتمكن أيضًا من مشاركة زملائه في منتخب النمسا لذة اللعب في المستويات الكبرى.

كتيبة رالف رانجنيك خسرت الكثير بغياب النجم النمساوي عن الفريق الذي يتوقع له البعض أن يكون الحصان الأسود في البطولة.

إيفان فيرجسون (إيرلندا)

هو أحد الأسماء اللامعة على ساحة الدوري الإنجليزي ويتوقع له البعض مستقبلًا باهرًا في كرة القدم.

لكن لسوء حظه يمثل منتخب أيرلندا الذي لن يخوض البطولة بسبب فشله في التصفيات

فيرجسون صاحب الـ 19 سنة هو أصغر هداف في تاريخ بلاده، لكن هذا لا يكفي للعب في البطولة الصيفية القادمة.

يوريان تيمبر (هولندا)

المدافع الهولندي الذي وجد نفسه في صفوف آرسنال سيغيب عن البطولة أيضًا لكن بداعي الإصابة، وستتواجد بلاده دون مشكلة في مجموعة تواجه فيها بولندا وفرنسا والنمسا.

تيمبر المستقبل أمامه ومن المرجح أنه سيكون لاعبًا أساسيًّا في منتخب هولندا قريبًا مع عودته من الإصابة في الركبة.