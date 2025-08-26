غضب في المعسكر.. 3 أشياء تحفز الزمالك لالتهام فاركو

يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام فاركو مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، في اختبار يسعى خلاله الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية والانفراد بصدارة جدول الترتيب.

الفريق يدخل اللقاء متساويًا مع المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بعدما فاز على سيراميكا 0-2 وتعادل سلبيًا مع المقاولون العرب، ثم عاد ليحقق انتصارًا مهمًا على مودرن سبورت بنفس النتيجة في الجولة الماضية.

ويرغب الزمالك في العودة للقمة التي اقتصها فريق بتروجت "مؤقتًا"، بفوزه أمس على المقاولون العرب، وارتفاع رصيده إلى 8 نقاط.

ومع الوضع التنافسي المشتعل في بداية الموسم، تبدو دوافع الزمالك مضاعفة قبل مواجهة فاركو، إذ تلوح في الأفق ثلاثة عوامل رئيسة قد تدفع الفريق نحو الفوز.

1- أزمة الأرض وغضب اللاعبين

داخل معسكر الزمالك، لا يقتصر الحديث على المباراة فقط، بل يسيطر ملف أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر على الأجواء.

وزارة الإسكان أعلنت أخيرًا عرض قطعة أرض بديلة، ولكن بشروط، بعد قرارها سحب الأرض الأصلية بسبب "عدم إثبات الجدية في التنفيذ"، وهو ما أثار حالة من الغضب بين مسؤولي النادي وجماهيره.

إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قدمت تظلمًا رسميًا، وأعدت ملفًا قانونيًا يتضمن جميع المستندات والخطابات الرسمية التي تؤكد حصول النادي على تمديدات زمنية متتالية، آخرها كان حتى يونيو 2024.

كما خاطب النادي رئاسة الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة للتدخل، فيما أصدرت وزارة الإسكان بيانًا أوضحت فيه أن التصرف في الأرض مؤجل لحين فصل النيابة العامة في البلاغ المقدم، مع تأكيدها استعدادها لدراسة تخصيص أرض بديلة "إذا توافرت الجدية والاشتراطات".

هذا الملف الملتهب انعكس على أجواء الفريق، حيث يرى اللاعبون أن الانتصارات في الملعب أصبحت وسيلة للرد على ما يعتبرونه ضغوطًا خارجية تمس كيان النادي.

2- تعثر الأهلي أمام المحلة

نتيجة الجولة الرابعة منحت الزمالك حافزًا إضافيًا، فالأهلي، حامل لقب الدوري، سقط في فخ التعادل السلبي أمام غزل المحلة مساء أمس الاثنين، ليكتفي بخمس نقاط من أول أربع جولات ويحتل المركز الثالث.

الأبيض يدرك أن فوزه اليوم سيمنحه فرصة ذهبية لتوسيع الفارق مبكرًا مع منافسه التقليدي، وتعزيز صدارته في وقت مبكر من الموسم.

3- سقوط بيراميدز

منافس آخر فقد بريقه في بداية الموسم هو بيراميدز، الذي خسر أمام مودرن سبورت 2-1.

الفريق السماوي أهدر 7 نقاط في 4 مباريات، بعدما تعادل مع وادي دجلة والمصري، وفاز فقط على الإسماعيلي، قبل أن يتعرض لهزيمة مؤلمة أمام مودرن.

هذه النتائج أبعدت بيراميدز عن صراع القمة سريعًا، وجعلت الزمالك يرى أن الفرصة سانحة لتثبيت أقدامه على القمة دون ضغوط كبيرة من منافسيه المباشرين.