صراع ميسي ورونالدو ينتقل إلى كوبا أمريكا ويورو 2024

ذكاء مرتبط بالعمر

لا خلاف أن ميسي ورونالدو لا يمران بأفضل فترة لهما على المستوى البدني، وهو أمر طبيعي للغاية في ظل عمرهما الكبير.

أصغرهما وهو ميسي عمره 36 عاما، في حين أن كريستيانو أوشك على الـ40 ولا مجال لتكرار ما كانا يقدمانه منذ عشر سنوات.

لكن يظل الذكاء الخاص بميسي ورونالدو فريدا من نوعه، ولا يظهر في نجوم كرة القدم إلا مرة كل عدة أجيال، فكلاهما يعرف كيف يستخدم إمكاناته ويطوع ما يملك من فنيات من أجل خدمة فريقه.

حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يسجل الأهداف، فيكفيه صناعتها والمساهمة بشكل أو بآخر بتحقيق فريقه للفوز.

وهو ما حدث بالفعل مع الأرجنتين في أول مباراة ضد كندا، حيث صنع ميسي الهدف الثاني لمنتخب بلاده والذي أكد الفوز، وكرره رونالدو ضد تركيا بصناعة الهدف الثالث أيضًا لتأكيد الفوز.