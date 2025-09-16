الزمالك يصدم زيزو بمستندات جديدة.. والأهلي يتجه لمعاقبته

يتصدر اسم أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الأهلي المصري، أحاديث قطاع كبير من مشجعي القلعة الحمراء بعد إصابته في مباراة إنبي.

وتعادل الأهلي مع مضيفه إنبي بهدف لكل منهما مساء الأحد الماضي في الجولة السادسة للدوري المصري.

وغادر زيزو مصاباً بعد مرور 24 دقيقة من عمر اللقاء، وشارك على حسابه طاهر محمد طاهر.

أخبار ذات علاقة راتب زيزو سبب ما يحدث.. كريم شحاتة يصدم نجم الأهلي المصري (فيديو)

وتمسك اللاعب بخوض المباراة رغم شعوره ببعض الآلام العضلية أثناء المشاركة في تدريبات الإحماء قبل أن تتفاقم إصابته بعد خوضه اللقاء.

وتتجه النية لدى الأهلي لمعاقبة زيزو بناء على نتيجة الأشعة الطبية التي يخضع اللاعب بحسب قناة "أون سبورت".

وأشارت إلى أن زيزو سيتعرض لعقوبة مالية حال غياب اللاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة لأنه حرم الفريق من خدماته بسبب قراره بالمشاركة.

أخبار ذات علاقة عماد النحاس مظلوم.. مفاجأة مدوية حول مشاركة زيزو أمام إنبي

وأكدت أن التشخيص المبدئي لإصابة زيزو عبارة عن شد خفيف في العضلة الضامة، ولكن وليد صلاح الدين مدير الكرة طلب تقريراً نهائياً من الطبيب أحمد جاب الله لتحديد معاقبة اللاعب من عدمه.

توقيع عقوبة على زيزو بسبب الإصابة في هذه الحالة✋.. مفاجأة يكشفها عبد الحكيم أبو علم من داخل النادي الأهلي.. وموقف اللاعب من المشاركة في القمة⚽️ Almarai Egypt #ملعب_ON Posted by ON Sport on Monday, September 15, 2025

وكشفت القناة عن استدعاء زيزو للمثول أمام الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب شكوى ناديه السابق الزمالك خلال الأسبوع المقبل.

أخبار ذات علاقة هل يغيب أمام الزمالك؟.. زيزو يغادر مباراة الأهلي وإنبي مصابا (فيديو)

وأوضحت أن زيزو لم يحضر جلسة سابقة أمام الاتحاد المصري كما أن نادي الزمالك قدم مستندات جديدة لمطالبة اللاعب برد أموال حصل عليها نظير تصوير إعلانات ولم يقم بها.