بعد دعمه غزة.. نائبة فرنسية تطالب بسحب الجنسية من بنزيما
دعت فاليري بوير، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى إسقاط الجنسية الفرنسية عن كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، وكذلك سحب الكرة الذهبية منه، في حالة إثبات ادعاءات جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي تجاهه.
وزعم دارمانين أن مهاجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما له علاقات بجماعة الإخوان المسلمين.
ويوم الأحد، نشر اللاعب الدولي الفرنسي السابق بنزيما عبر منصة "إكس" دعما لسكان غزة، حيث غرد: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة، ضحايا هذا القصف الظالم مرة أخرى، الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".
وأثارت هذه التعليقات رد فعل من وزير الداخلية الفرنسي، حيث تحدث عن الأمر باستفاضة في تصريحات تلفزيونية.
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد تحدث إلى قناة "سي نيوز" حيث صرح: "بنزيما لديه علاقات سيئة السمعة، كما نعلم جميعًا، مع جماعة الإخوان المسلمين”.