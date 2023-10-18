بعد دعمه غزة.. نائبة فرنسية تطالب بسحب الجنسية من بنزيما

ويوم الأحد، نشر اللاعب الدولي الفرنسي السابق بنزيما عبر منصة "إكس" دعما لسكان غزة، حيث غرد: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة، ضحايا هذا القصف الظالم مرة أخرى، الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

وأثارت هذه التعليقات رد فعل من وزير الداخلية الفرنسي، حيث تحدث عن الأمر باستفاضة في تصريحات تلفزيونية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد تحدث إلى قناة "سي نيوز" حيث صرح: "بنزيما لديه علاقات سيئة السمعة، كما نعلم جميعًا، مع جماعة الإخوان المسلمين”.