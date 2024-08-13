دخل النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، في شجار مع أحد الأشخاص كان يقوم بتصويره خلال خروج اللاعب من ملهى ليلي.

ووفقا للفيديو المتداول للاعب عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن أوسيمين شاهد أحد الأشخاص وهو يسلط كاميرته عليه، ليتجه نحوه ويحاول الاشتباك معه، ويمنعه من التصوير.

وأفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية بأن أوسيمين قد يكون في ورطة تؤدي إلى معاقبته من قبل نادي نابولي.

وأضافت: "لم يكن هناك شيء مثير، إلا أن المهاجم النيجيري ظن أنه لن يعرفه أحدا، ولكن بمجرد أن لاحظ التصوير، قرر أن يشق طريقه عبر الحشد لانتزاع الهاتف من يدي المعجب، وبدا اللاعب منزعجًا إلى حد ما، ربما لأنه تم التقاط الفيديو له في وقت متأخر من الليل".

وتابع التقرير: "بالإضافة إلى الموقف المحرج، من المحتمل أن تكون هناك غرامة في الطريق؛ أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، لا يتسامح في مثل هذه الأمور".

وكان جيوفاني مانا، المدير الرياضي لنادي نابولي، أقر برغبة أوسيمين في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان كونتي قد استبعد أوسيمين من جميع المباريات الودية، التي خاضها الفريق هذا الصيف، بالإضافة للمواجهة الرسمية الأولى بالموسم الجديد أمام مودينا في كأس إيطاليا.

ويرتبط أوسيمين بمغادرة نابولي هذا الصيف، وسط تقارير عن إمكانية انتقاله لباريس سان جيرمان.

ويأمل نابولي في إنهاء علاقته مع النيجيري، في أسرع وقت ممكن، من أجل ضم مهاجم جديد، حيث حدد نادي الجنوب روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، كهدف في الميركاتو الحالي.