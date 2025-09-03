بيان رسمي من الشباب السعودي بشأن مستقبل عبد الرزاق حمد الله

أصدر نادي الشباب السعودي بيانًا رسميًا حسم فيه مصير مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عبد الرزاق حمد الله، الذي انضم للفريق في موسم 2024.

وكانت تقارير قد أكدت في وقت سابق أن حمد الله طلب السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الفتح على رأس الأندية التي كانت ترغب في التعاقد مع المهاجم المغربي المخضرم، بالإضافة إلى فريق التعاون.

الشباب يحسم مستقبل حمد الله

أصدر تركي الغادمي، المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب، بيانًا نفى فيه وجود أي نية لبيع حمد الله.

وقال الغامدي في بيان: "تنفي إدارة النادي صحة الأخبار المتداولة بشأن نيتها بيع عقد المهاجم عبد الرزاق حمد الله أو عقد المدافع محمد الشويرخ، وتشدد على تمسكها باللاعبين لما يمثّلانه من قيمة فنية وفق رؤية الجهاز الفني بقيادة السيد الغواسيل".

وأضاف: "كما توضح الإدارة أنها تعمل حاليًا على استكمال احتياجات الفريق عبر تدعيم صفوفه بعناصر جديدة قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية، بما يضمن تعزيز جاهزيته للمنافسات المقبلة.

واختتم: "تدعو إدارة النادي الجميع إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار، مؤكدة أن ما يصدر عن القنوات والمصادر الرسمية للنادي هو المرجع الوحيد والموثوق فيما يخص أخبار النادي".