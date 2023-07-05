ناصر الخليفي يحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان (فيديو)

حسم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان مصير مهاجمه الشاب كيليان مبابي بعد ضبابية المشهد في الفترة الأخيرة، إما بتجديد عقده وإما الرحيل عن الفريق.

وتحدثت العديد من التقارير مؤخرًا عن مستقبل مبابي، بعد إعلانه عدم تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، وهي التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا.

ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.