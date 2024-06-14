تحول مفاجئ في صفقة انتقال ناتشو إلى الاتحاد السعودي

حدث تحول مفاجئ في مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع ناتشو فرنانديز، نجم ريال مدريد الإسباني، الذي يرغب "العميد" في التعاقد معه لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل.

وقرر ناتشو الرحيل عن ريال مدريد بنهاية عقده في ختام الشهر الجاري، بعد مسيرة حافلة منذ العام 2012 حين صُعِّد من فريق الرديف "كاستيا".

وتلقى ناتشو عرضين للرحيل إلى الدوري السعودي من ناديي الاتحاد والنصر، كذلك تلقى وساطة من جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد؛ من أجل التعاقد معه لتدعيم خط الدفاع في صفوف النصر.