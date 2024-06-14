تحول مفاجئ في صفقة انتقال ناتشو إلى الاتحاد السعودي
حدث تحول مفاجئ في مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع ناتشو فرنانديز، نجم ريال مدريد الإسباني، الذي يرغب "العميد" في التعاقد معه لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل.
وقرر ناتشو الرحيل عن ريال مدريد بنهاية عقده في ختام الشهر الجاري، بعد مسيرة حافلة منذ العام 2012 حين صُعِّد من فريق الرديف "كاستيا".
وتلقى ناتشو عرضين للرحيل إلى الدوري السعودي من ناديي الاتحاد والنصر، كذلك تلقى وساطة من جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد؛ من أجل التعاقد معه لتدعيم خط الدفاع في صفوف النصر.
وأفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية باقتراب ناتشو من الرحيل إلى الاتحاد بعد مفاوضات مكثفة في الفترة الأخيرة.
لكن الإعلامي الإيطالي فابريزو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، كشف وجود تعثر في المفاوضات، قد يؤدي إلى فشل الصفقة.
وقال رومانو، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إن ناتشو لم يتفق بعد على الشروط مع الاتحاد".
وأضاف: "عرض الاتحاد موجود، ولكن الأمر لا يزال في أيدي ناتشو، واللاعب يريد أن يأخذ وقته قبل القرار النهائي".
وشهدت الأيام الماضية جلسة بين اللاعب ورامون بلانيس، المدير الرياضي للاتحاد، في مدريد، وضعت النقاط فوق الحروف بشأن صفقة انتقال ناتشو.
وساهم ناتشو بقوة في تتويج الريال بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، بعدما حصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي لغياب إيدير ميليتاو وديفيد ألابا، بسبب الإصابة.
وبات ناتشو أحد أكثر لاعبي ريال مدريد تحقيقًا للقب دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، برصيد 6 ألقاب.